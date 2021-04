ANNASOFIA presenta su nuego sencillo «LA PASAMOS BIEN»

Con el lanzamiento de «AHORA ME BUSCAS» la artista costarricense, criada en Colombia, ANNASOFIA, demostró que es un proyecto sólido, versátil y diferente, donde la energía de su música logra conectar con su público gracias a temas cercanos y reales con los que se pueden identificar y encontrar frente a frente; hoy nos presenta «LA PASAMOS BIEN», carta de presentación de lo que será un 2021 lleno de éxitos.

«LA PASAMOS BIEN», es el reencuentro de un amor, un letra sencilla y directa que se puede cantar, bailar y dedicar, manteniendo la esencia musical de la artista, donde además participó en el proceso de composición junto a: Itzza Primera, Ryan Roy, Blader y Dejota 2021, con quien colaboró en la producción. El video oficial del sencillo es fiel a su propuesta visual alternativa que se ha convertido en un sello de su proyecto; el video recreado en un ambiente de fiesta se grabó en la ciudad de Bogotá, bajo la dirección y producción de DannFilms.

ANNASOFIA es una artista preparada, llena de buena energía, sincera y diversa musicalmente que busca innovar y transmitir mensajes reales por medio de su música; con su anterior sencillo «AHORA ME BUSCAS», inició a conectar orgánicamente con un público que se empieza a encontrar en su universo y con el que espera continuar creciendo paso a paso para convertirse y respaldar su título como la revelación del pop urbano en Colombia.

Próximamente ANNASOFIA iniciará la promoción de «LA PASAMOS BIEN» y continuará trabajando disciplinadamente en nuevas canciones y sorpresas musicales.



ACERCA DE ANNASOFIA

Anna Sofia Jaramillo Fatat, más conocida como ANNASOFIA, es cantante, compositora y productora. Su identidad musical recorre géneros como el Pop con influencias urbanas y de R&B. Toca guitarra, batería, piano, ukelele y percusión.

Nació el 26 de Febrero de 2001 en San José de Costa Rica, sus padres Alexandra Fatat y Germán Jaramillo, los dos de nacionalidad colombiana, viajaron a Costa Rica por temas de estudio, sin embargo pocos meses después de que Anna Sofia naciera regresaron a su tierra natal.

ANNASOFIA compone canciones en español e inglés, su talento le abrió paso para trabajar con artistas como Nabález, Marala y Arévalo, junto a ellos compuso para otras figuras de la industria, entre ellas Alejandra Guzmán.

Su proyecto como solista inició oficialmente en septiembre de 2019 cuando presentó “friends with benefits” , una canción de su autoría que se convirtió en su primer sencillo presentado al público, cuyo vídeo fue grabado en la ciudad de Los Ángeles bajo la dirección de Cami on the cam.

