Panamá | febrero 2022 | Any Victoria presenta su nuevo sencillo “Maldita Actitud” misma que se encuentra disponible en las diferentes plataformas digitales desde el pasado 7 de enero.

Por su letra es considerada por algunos como tema de empoderamiento y honor femenino tanto que ameritaba video musical el cual tiene más de 45 mil reproducciones y excelentes comentarios en diferentes redes sociales.

En dicho video vemos a una Any Victoria que demuestra ser una mujer decidida y carácter fuerte que es lo que nos trae la artista panameña en esta nueva etapa.

Y Vete con esa maldita actitud, La llama del amor la apagaste tú, ya mi corazón casi ni responde de mi mente ya borré tu nombre… Es parte de la letra de Maldita Actitud, cabe recalcar que este es el segundo sencillo que estrena Any Victoria, luego que hizo su relanzamiento a finales del año pasado cuando estrenó XHULA, canción que también cuenta con video oficial. Como muchos saben Any Victoria, inició su carrera artística a la edad de 14 años donde tuvo la oportunidad de grabar con artistas conocidos de su país como también el artista colombiano Buxxi intérprete del éxito Como Tu No Hay Dos

Con esta nueva etapa la artista panameña demuestra que va por una mejor posición dentro del género urbano.

