Atroz! En EEUU, mujer dejó sola a su hija para irse de vacaciones y la niña muere por desnutrición.

Los medios estadounidenses informaron que hubo horror en Ohio, EE. UU. después de la muerte de un bebé de 16 meses que su madre lo dejó solo durante una semana de vacaciones.

La niña pasó ese período sin agua ni comida y se presume que murió de desnutrición. Su madre, una mujer identificada como Kristel Candelario, ha sido acusada de asesinato.

“Según una declaración jurada del Tribunal Municipal de Cleveland, Kristel Candelario encontró a su hija, Jailyn, inconsciente el pasado viernes por la mañana en su casa. Más tarde, Jailyn fue declarada muerta en el lugar y los investigadores notaron que estaba severamente deshidratada», informó WKYC. Los vecinos de la mujer en Cleveland, ciudad donde ocurrieron los hechos, dijeron que les entristecía enterarse de la muerte del bebé.

“Estamos profundamente entristecidos. Queremos mucho a Jailyn”, dijo un residente.

Según las autoridades, Kristel Candelario admitió haber viajado tanto a Puerto Rico como a Detroit entre el 8 y el 16 de junio de 2023.

Durante este tiempo, la niña se quedó sola en la casa, lo que lamentaron los vecinos, quienes dijeron que la cuidarían si Kristel los pedía, informó Noticias Caracol.

Jailyn realmente no se merece lo que le pasó. Era increíble y muy dulce y la extraño mucho», dijo otra mujer.

El acusado de la muerte del bebé compareció ante el tribunal el martes 20 de junio por la mañana y está detenido en la cárcel del condado de Cuyahoga con una fianza de $1 millón, según escuchó el tribunal.

La próxima cita en la corte está programada para el 28 de junio a las 8:30 a.m. De manera similar, WKYC dijo que el médico forense del condado de Cuyahoga brindará una opinión sobre la causa exacta de la muerte de Jailyn.

