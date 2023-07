Atroz! Inmigrantes magrebíes disparan a la policía francesa y celebran cuando caen heridos, VIDEO

Paris, Francia.-

Varias noches lleva Francia bajo ataque de hordas de inmigrantes magrebíes que han quemado, saqueado, y hasta disparado a la policía con armas de guerra, en el video podemos ver como estos delicuentes No-Cristianos se ríen cuando un policía es alcanzado por una de sus balas, hasta la fecha no se conoce si el policía ha sobrevivido a las heridas.

Nadie, pero nadie, tiene derecho de incendiar un país por odio..

No preocuparse, las balas en Francia son de emisiones cero y con cuotas inclusivas. pic.twitter.com/niTFiPhfQj — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) July 3, 2023