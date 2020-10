Banda de 3,5 GHz será instrumental para desarrollar 5G en América Latina.

Los países que habiliten el uso del espectro entre los 3,3 y 3,8 GHz para servicios móviles contribuirán al desarrollo de banda ancha móvil mejorada y conectividad fija-inalámbrica de alta capacidad con 5G durante los próximos años.

BUENOS AIRES, Octubre de 2020.- La asignación de más espectro radioeléctrico para servicios móviles en América Latina y el Caribe es esencial para fomentar el desarrollo de la conectividad móvil, pues ampliaría los carriles de las “carreteras” que transportan el tráfico móvil que va en aumento. La banda de 3,5 GHz (3,3-3,8 GHz) será una banda fundamental para ese propósito, pues ha sido identificada a nivel internacional como una banda apta para el desarrollo de 5G.

La banda de 3,5 GHz ha sido incluida en “subastas 5G” recientes en Asia, Europa y Norteamérica. En América Latina, Brasil y Chile planean licitar los remanentes entre 2020 y 2021, mientras que en Puerto Rico se asignó capacidad en 2020. La identificación casi global de la banda de 3,5 GHz generará un mercado mundial para los dispositivos móviles 5G que soporten la banda de 3,5 GHz y se fomentarán economías de escala para que existan terminales asequibles. La banda de 3,5 GHz dará capacidad a la industria móvil para desarrollar 5G más allá de su fase inicial, que se “apoya” en elementos de infraestructura de red 4G para operar.

Un factor que puede acelerar el uso de la banda de 3,5 GHz en América Latina es que, dependiendo del país, algunos operadores ya cuentan con este espectro. Esta banda se asignó en varios mercados durante las décadas de 1990 y 2000 para sistemas de acceso fijo-inalámbrico que finalmente no tuvieron el desarrollo esperado.

No todas estas asignaciones preexistentes son para servicios móviles, por lo que los gobiernos deben organizar la banda de 3,5 GHz y expedir las autorizaciones requeridas de modo que pueda ser utilizada para esos servicios (incluyendo aplicaciones fijas-inalámbricas) por licenciatarios preexistentes que puedan desarrollar 5G, pero también para permitir la asignación del resto del espectro mediante licitaciones transparentes y equitativas que fomenten acceso a esta porción estratégica del espectro.

Uso temporal de espectro radioeléctrico

El distanciamiento social durante la pandemia de COVID-19 ha contribuido al incremento del tráfico de datos móviles en varios países de la región. En Panamá, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago los gobiernos han permitido el uso temporal de espectro como medida para ampliar la capacidad de las redes celulares durante la crisis sanitaria que ha mostrado la importancia de asignar espectro suficiente en una región donde el acceso a Internet es habilitado principalmente por tecnologías móviles.

Es necesario que se asignen bloques disponibles dentro de bandas que ya están en uso por redes 4G, pero también es importante que se planifique el uso de espectro para redes móviles de quinta generación.

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: AT&T, Cable & Wireless, Ciena, Cisco, CommScope, Crown Castle, Ericsson, Intel, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica y WOM.

Banda de 3,5 GHz será instrumental para desarrollar 5G en América Latina was last modified: by

En : Móviles