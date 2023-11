Bernier irrumpe en la escena musical con «DVD», su nuevo y electrizante sencillo

El panorama musical se llena de flow con el lanzamiento de “DVD”, el nuevo sencillo promocional de Bernier, la nueva revelación musical de la industria que ha llegado para quedarse.

Un artista en pleno ascenso, Bernier se une al prestigioso sello disquero AP Global para ofrecer una propuesta musical fresca y vibrante. “DVD” combina la esencia del Latin Urban con un beat fuerte y adictivo, una fórmula que promete no dejar a nadie indiferente.

Las mentes creativas detrás de esta joya sonora son Goldi y Fly Twilight Zone, quienes con su producción han logrado crear una melodía que se siente tanto en el corazón como en los pies.

Pero eso no es todo, el componente visual de «DVD» es igualmente impactante. Bajo la dirección de Gustavo Camacho de Mastermind Films, el video musical se convierte en un festín para los sentidos, desbordante de sensualidad y pasión. La elección de Miami, Florida, como escenario no es casualidad. Su vibrante atmósfera y estampa urbana complementan a la perfección el espíritu y las líricas de «DVD», ofreciendo una experiencia audiovisual completa y embriagadora.

“Me siento feliz, confiado y emocionado por el lanzamiento de este tema. Estoy feliz de formar parte del team AP Global y emocionado por todo lo que se viene”, Afirmó Bernier.

Con «DVD», Bernier no solo presenta un sencillo, sino que lanza una declaración de intenciones, marcando territorio en el competitivo mundo musical. Ahora, el reto es de los oyentes: intentar escuchar «DVD» solo una vez y no quedar hechizado por su ritmo.