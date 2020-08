BIVI ROSALES ABRIÓ SU TIENDA

IANCA ROSALES MATERIALIZÓ SU SUEÑO EN PLENA CUARENTENA

La animadora y locutora venezolana abrió su tienda

Hace más o menos dos años, Bianca Rosales, más conocida en el mundo artístico como Bivi Rosales, hizo el lanzamiento de su marca de ropa; sin embargo, por distintos compromisos era un proyecto que había quedado muy por debajo en su lista de quehaceres.

Ahora, en plena cuarentena, tal y como miles de venezolanos la también modelo se puso en marcha y en tal solo días logró cumplir ese sueño que se había propuesto desde hace un tiempo.

Buscando complacer los gustos de las mujeres venezolanas, Bivi retomó ese lado empresarial que también la caracteriza y aunque se inició con la dinámica online; ahora pudo acondicionar el espacio ideal para trabajar de manera más cómoda: su propia tienda.

https://www.instagram.com/p/ CDd6GTnlU41/

Tal y como muchos emprendedores, la locutora ha tomado en cuenta las medidas preventivas ante la pandemia del coronavirus y ofrece los servicios delivery y pick up.

A través de sus redes sociales se sigue manteniendo tan activa como siempre, dedicando su mayor parte del tiempo a este amor por la moda. Atendiendo ella misma a sus clientes y buscando innovar a diario con cada una de las prendas que ofrece.

Asimismo, la televisión y la radio no paran; Bivi se sigue conectando con su público a diario a través de 89.7 Circuito X. También por las pantallas de Sun Channel y Canal i. Y con miras hacia la internacionalización, por medio de la emisora colombiana La KW, teniendo la oportunidad de entrevistar a grandes estrellas, tales como; Fanny Lu, Greeicy, Manuel Turizo, Valentino, Eddie Herrera, Santiago Cruz, Abraham Mateo, y muchos más. Para seguir conectado con Bivi Rosales síguela a través de @bivirosales y @storebiancarosales —

Paola Hernández Vergara Periodista-Entretenimiento