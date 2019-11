Supremacista Blanco que lanzó ácido en la cara de un Latino en EEUU podría quedar en libertad

En un atroz y despreciable caso de racismo, un latino de origen peruano nacionalizado en Estados Unidos tendrá su cara marcada con cicatrices que le han dejado el ácido lanzado por un ex-marine supremacista blanco, al mismo tiempo que le decía que se fuera a su país.

Aunque el hombre blanco de Milwaukee que fue acusado de arrojarle ácido en el rostro a un sujeto de origen hispano enfrenta cargos por crímenes de odio, incrementando la posible sentencia que recibiría en caso de ser condenado, anunció el miércoles la fiscalía, el mismo podría salir en libertad ya que se fijó una fianza de solo 20mil dólares americano.

¿Porqué sucede esto?

Los fiscales presentaron un cargo, lesión imprudencial premeditada, en contra de Clifton Blackwell, de 61 años. La fiscalía añadió los agravantes de crimen de odio y uso de un arma, lo que podrían sumarle 10 años de prisión a la sentencia en caso de ser declarado culpable del crimen, el cual es punible con hasta 25 años de cárcel, pero estas son solo las declaraciones de la boca para afuera de estos entes, pues está claro que a los supremacistas blancos o simpleemente a los blancos y si tienen dinero les dan penas menores que pueden cumplir en libertad, recordemos el caso de los sobornos a universidades.

Se le fijó una fianza de 20.000 dólares con la condición de que utilice un dispositivo de monitoreo electrónico. El acusado permanece detenido en la cárcel del condado de Milwaukee y su defensor público no respondió de inmediato a una llamada telefónica, pero podría salir en libertad al pagar esa miserable suma, siendo un riesgo potencial para los latinos en esa ciudad.

El discurso catalizador de ataques.

El ataque contra Villalaz se dio en un contexto en el que las posturas antiinmigrantes se han vuelto parte del escenario político debido en gran parte a la retórica de grupos y políticos opuestos a la inmigración.

