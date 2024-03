Blast55 estrena ‘Viernes’, una canción para el mejor día de la semana

‘Viernes’ aborda temáticas de libertad, diversión y la búsqueda de momentos de felicidad en medio de la rutina. Celebra la vida y la alegría compartida a través de sonidos rock, indie y pop.

Luego de tener un productivo 2023, lanzando un EP, alcanzando nuevos hitos en streaming y cumpliendo metas como realizar exitosos conciertos en varias ciudades del país, la banda de punk rock colombiana Blast55 inicia el 2024 con una energía renovada, enfocada en la creación de nuevo material, planificando giras y explorando oportunidades de colaboración con otros artistas.

«Queremos conquistar nuevos públicos, consolidar nuestra presencia en la escena musical y superar los éxitos del año anterior. Tenemos como objetivo lanzar canciones impactantes y participar en grandes festivales a nivel local y nacional. Este año le daremos forma a un nuevo disco trabajando de la mano de Ricardo González en Owl Sounds Recordings, pues sentimos que su experiencia como músico y productor, así como su conocimiento con géneros como el metal y el hardcore, serán de gran aporte para esta nueva etapa de Blast55», comenta la banda.

‘Viernes’ es el primer sencillo del año de Blast55, una canción que narra la experiencia de liberarse de las tensiones semanales. Habla de disfrutar la vida, la amistad y la música sin restricciones. La letra refleja la alegría y la despreocupación que los integrantes de la banda transmiten, convirtiendo cada viernes en una celebración. Es una invitación a vivir el presente y a disfrutarlo al máximo.

«Es una canción que le debíamos a nuestro día favorito de la semana. Es una invitación a dejar de lado las preocupaciones, un llamado a reconocer nuestra vulnerabilidad y la transitoriedad de la vida. A menudo damos por sentado que siempre tendremos más días por delante, cuando la verdad es que no es así, somos transitorios (estamos de paso). Es un recordatorio para disfrutar el hoy y vivir el presente, mañana ¿quién sabe?… sencillamente todo da igual», agrega la banda.

‘Viernes’ explora múltiples elementos sonoros del rock alternativo con toques de pop e indie. Tiene una base rítmica vibrante, guitarras enérgicas y melodías pegajosas que capturan la sensación festiva que se quiere transmitir. Además, incluye matices sonoros que evocan la vitalidad del fin de semana, creando una experiencia auditiva que refleja la emoción y el optimismo de la canción.

El video de la canción captura la esencia de un ensayo de Blast55 y lo que sus integrantes aman hacer una noche de viernes… música, compartida con sus amigos y familia.

Según Blast55, «Esperamos impactar positivamente a nuestra audiencia ofreciéndoles una canción que resuene con sus propias experiencias y emociones. Buscamos crear una conexión más profunda con nuestros seguidores, alcanzar nuevas audiencias y consolidar nuestra presencia en la escena rock colombiana. Además, aspiramos a generar un efecto contagioso de alegría y energía positiva a través de la canción, dejando una impresión duradera en quienes la escuchan».

Este lanzamiento representa una evolución en el sonido de Blast55 al incorporar elementos más frescos y al experimentar con otros géneros. Aunque la banda mantiene su esencia musical, esta canción tiene un enfoque de celebración y la liberación, proporcionando una experiencia auditiva más vibrante y optimista en comparación con algunas de sus canciones anteriores.

«La inspiración de ‘Viernes’ surge de nuestra conexión con el día y la energía que tiene. Viernes es un momento en el que la gente tiende a liberarse del estrés laboral y sumergirse en el disfrute del tiempo libre. Es una celebración general de ese día especial que simboliza el comienzo de la diversión y la libertad. Además, abordamos el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y mortalidad, invitando a la gente a disfrutar el momento, pues el mañana es totalmente incierto; en nuestro caso disfrutando de la música para purgar el caos que cada uno carga en su cabeza», enfatiza el grupo.

Cuando te sientas que ya no puedes más y que estés a punto de tirar la toalla, escucha ‘Viernes’ para recordar que siempre hay una luz al final del túnel. Es la banda sonora perfecta para iniciar el fin de semana y también para cualquier día que se necesite de un momento de relajación y un respiro de la rutina. Es perfecta para elevar el ánimo y crear un ambiente festivo.

‘Viernes’ es uno de los tres sencillos que Blast55 planea lanzar durante el año y que hará parte de su nuevo disco de estudio que está programado para 2025. La banda trabaja desde ya en la producción y grabación de nuevas canciones con video.

Blast55 se presentará en un show doble acústico el próximo sábado 6 de abril en Smoking Molly en Bogotá junto a la agrupación Dearlys. A finales de agosto, el grupo realizará la cuarta edición de su festival Salchichones & Rock n’ Roll en donde participará una banda de México.

