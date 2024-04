Bohanan y Liluca se unen para cantarle a los amores tóxicos en ‘Pensamiento’

‘Pensamiento’ es una canción que, aunque la temática sea de un amor tóxico, no te lleva abajo sino, al contrario, es animada y llena de mucha energía.

cLuego de tener un 2023 lleno de transiciones y de cerrar su primer ciclo como artista publicando el sencillo ‘Arena’, el proyecto musical Bohanan llega en 2024 con mucho aprendizaje y terreno recorrido para presentar un nuevo lanzamiento titulado ‘Pensamiento’ en compañía de los dj’s y productores de música electrónica Liluca.

Liluca es un dúo de música electrónica que inició su carrera en 1999. Durante su trayectoria, han logrado llevar más de 50 canciones en los portales digitales a nivel mundial, impreso vinilos y cd’s a través de grandes compañías como Anjunadeep y anjuna Beats.

‘Pensamiento’ es una canción que habla sobre las relaciones tóxicas, sobre el quebrantamiento de las relaciones y la mentira de pensar que esta vez será todo distinto, aunque exista todavía algo de amor. El sencillo explora sonidos funk, pop y música electrónica, y aborda temáticas como los amores tóxicos, las relaciones inconclusas y los ciclos repetitivos.

«Todo lo que uno escribe hace parte de esa enciclopedia interna de vivencias, recuerdos y sentimientos que nos definen y hacen ser quienes somos, así que esta es una canción inspirada en experiencias de la vida», cuenta Bohanan.

El video de ‘Pensamiento’ es un matrimonio en donde se casa Daniel Gómez (Bohanan), por su parte, Farid y Luis (Liluca) son una especie de padrinos que están viendo cómo está a punto de suceder un desastre. A medida que avanza el clip se puede ver cómo se va transformando todo de rosas a sangre y fuego. El video se grabó en Barranquilla bajo la dirección de David Lambada.

La colaboración entre las dos propuestas se dio de manera muy orgánica. Desde hace un tiempo, los dos proyectos vienen trabajando en composiciones juntos: Liluca en la música y Bohanan en la composición de las canciones y los arreglos vocales.

«Esta colaboración nos hace muy felices porque Bohanan es un gran amigo y un excelente cantautor. Además, esta canción es diferente a solo hacer música electrónica. Estamos muy emocionados por lo que se viene», afirma el proyecto Liluca.

La portada del sencillo sale de una escena del video, es una escena que junto al director sentimos que era muy contundente es una silla donde caen pétalos y abajo hay sangre derramada como una escena de un crimen.

«Queremos llegar a la mayor cantidad de personas como sea posible. Queremos que la gente se entere de los que está pasando y de lo que estamos haciendo, creemos que lo que estamos haciendo es algo que merece la pena ser compartido», cuentan Bohanan y Liluca.

‘Pensamiento’ estará incluida en un disco de colaboraciones que Bohanan y Liluca publicarán en los próximos meses, pues ya tienen varias canciones juntos y solo queda agruparlas en un álbum.

Bohanan y Liluca se unen para cantarle a los amores tóxicos en ‘Pensamiento’ was last modified: by