Bonito, el debut musical de @Manualerod

Luego de una larga trayectoria en redes sociales como creador de contenido y con casi un millón de seguidores en Instagram, el artista y comediante @manualerod, decide sorprendernos con una propuesta sonora fresca e inesperada para sus fans. Un regalo contagiante que le pone música a nuestro verano.

Este conocido artista venezolano que hace vida en redes sociales, nos acostumbró a su buena actitud y mágica energía. Con este lanzamiento musical, no se queda atrás. Bonito, es un tema sincero y refrescante que llega para hacernos cantar en verano. Manuel, nos comenta que «Es un tema que habla sobre los bonitos recuerdos de una relación que termina pero que mantiene esa chispa en el tiempo, es un reencuentro nostálgico pero al mismo tiempo cargado de alegría”.

El tema fue producido por Joze, artista, compositor y productor musical venezolano radicado en Los Angeles, California. Cuenta con la participación de artistas invitados como Martha Paredes, Abelardo Bolaño, Jean de Oliveira y Dany Gamarra. Fue grabado, mezclado y masterizado en L.A, en Thrive Studios por Cristián Robles (Michael Jackson, Celine Dion, Michael Bubble, entre otros).

El video fue grabado a las afueras de Madrid, específicamente en Alicante y cuenta con múltiples escenarios naturales, presentando una propuesta visual de colores con una historia divertida en la que Manuel nos lleva a lugares hermosos rodeados de sol, diversión y buena onda. Recreando historias donde existe una delgada línea entre los recuerdos y la imaginación.

