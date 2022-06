Bonny Cepeda Lanza el tema “En Venezuela”

CARACAS, VENEZUELA.-

Con el estreno continental de esta canción, el popular cantante y músico dominicano retribuye el gran espaldarazo que nuestro país le ha dado a su carrera artística.

Desde sus comienzos en 1971, Bonny Cepeda ha acumulado resonantes y numerosos éxitos, convirtiéndose en una de las figuras más representativas del merengue, dentro y fuera de su país, donde se le conoce como “El mandamás del merengue”. Su nominación al Grammy Latino con el disco “Noche de discoteque”, terminó de consagrarlo como uno de los artistas más populares del ritmo dominicano.

Con una extensa discografía que supera las treinta grabaciones, el cantante, músico y compositor, nativo de Santo Domingo, logró proyectar su desbordado talento en numerosos países del continente como Colombia, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Argentina, Nicaragua, y por supuesto, Venezuela. Eso sin contar que sus canciones se han hecho sentir fuertemente en Europa y Estados Unidos.

Temas como “Asesina”, “Cuarto de hotel”, “Ay doctor”, “Una fotografía” y un largo etcétera de hits pegados, en la cartelera radial continental, consolidaron una trayectoria artística que durante todos estos años lo ha mantenido en la cresta de la ola de la popularidad. Sobre todo, en Venezuela donde el público lo ha apoyado de manera incondicional y en el cual Bonny Cepeda, según lo ha declarado en reiteradas oportunidades, se siente como en su casa.

Y para agradecer ese gran espaldarazo que siempre ha tenido de parte de los melómanos nacionales, Bonny Cepeda lo hace de la mejor manera: Con su música y su inconfundible voz. Y así Lanza el tema “En Venezuela”, escrita a dos manos con el autor criollo Edgar Martínez. Se trata de una propuesta fresca, emotiva, que con esa rítmica sabrosa del merengue, retribuye el cariño que el pueblo venezolano le ha dado. Y le canta a un país “donde la luna se acuesta cantando y el sol por las mañanas se levanta bailando”.

“En Venezuela” fue grabada en Santo Domingo, bajo la producción del reconocido productor Moisés Sánchez, ganador del Grammy y mezclada por Ramsés Alegría. La promoción de dicho tema es reforzada por un video que fue rodado entre Caracas y Maracaibo, bajo la dirección de Toledo y el cual muestra lo más hermoso y pintoresco de cada ciudad.

Gran gira Nacional

Paralelo al lanzamiento del tema, Bonny Cepeda anuncia para el próximo mes de julio una extensa gira nacional en la que compartirá tarima junto a El príncipe del merengue Omar Enrique, Miriam Cruz, ex – integrante de las Chicas del Can, Eddy Herrera, Jossie Esteban, Sergio Vargas, Kinito Méndez y Aramis Camilo.