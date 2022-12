Gobierno entrega bono especial de corresponsabilidad de Bs.550, Listado de Beneficiarios

CARACAS, VENEZUELA.-

El gobierno de Venezuela ha liberado un bono especial de Navidad para un gran sector de trabajadores, entre ellos :

Ministerio de Defensa

Ministerio de Educación

Ministerio de Petróleo de Venezuela

Corpoelec

Ministerio de la Presidencia

A partir de este miércoles 14 de diciembre, algunos trabajadores de los ministerios de Defensa, Educación, Petróleo de Venezuela, Corpoelec y Presidencia cobrarán el bono especial de Corresponsabilidad destinado a empleados del sector público, incluyendo a jubilados.

El anuncio se realizó a través de la cuenta de Twitter del Carnet de Patria, donde se informó que el monto a cancelar es de Bs. 550.

Los beneficiarios deben estar atentos a la notificación que reciben mediante un mensaje de texto al 3532 y por la aplicación veMonedero.