Comienza el pago del bono Corresponsabilidad y Formación de junio 2023

¿Cuál es el monto del Bono bono Corresponsabilidad y Formación de junio 2023?

La bonificación de 1,376 bolívares equivale a 49,41 dólares, calculados al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela para ver la equivalencia en dólares para hoy haga click aquí

El Gobierno nacional inició este viernes la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación correspondiente a junio, a través del Sistema Patria.

El Canal Patria Digital informó, a través de sus cuentas en redes sociales, que esta bonificación va dirigida hacia los “cargos de confianza y nómina especial de la administración pública”.

El monto otorgado es de 1.376 bolívares, y a quienes se le acredite recibirán el siguiente mensaje: “Monedero Patria: Crédito por Bs 1.376,00 por concepto de Bono de Corresponsabilidad y Formación (junio 2023) el 30/06/2023”.