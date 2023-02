Desde el miércoles 8 de Febrero de 2023 comenzaron a pagar el bono Corresponsabilidad y Formación

A partir de este miércoles 8 de febrero, el Gobierno nacional comenzó a pagar otro beneficio social a través del Sistema Patria. Se trata del bono Corresponsabilidad y Formación.

Este beneficio especial lo reciben los trabajadores de la nómina especial de algunas instituciones de la administración pública, entre las que se encuentran los ministerios de la Defensa (MPPD) y de Educación, PDVSA, Corpoelec y Presidencia de la República.

El monto de este bono varía entre 550 y 1.070 bolívares, según el cargo, funciones, condiciones y horario de trabajo, así como de la evaluación por su superior, informó el canal Patria Digital a través de Telegram.

En dólares este bono oscila entre 23 y 45 dólares, según la tasa para este miércoles del Banco Central de Venezuela (BCV) de 23,61 bolívares por dólar, monto del cierre de este miércoles.

Los beneficiarios de los bonos siempre deben estar atentos a las notificaciones que recibirán del número 3532 o por la aplicación veMonedero del Sistema Patria.