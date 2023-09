Sistema Patria paga el bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre 2023

Sistema Patria paga el bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre.

Este viernes, el Gobierno nacional inició la emisión de bonos de corresponsabilidad y capacitación correspondientes a septiembre a través del sistema Patria.

¿Quienes lo van cobrar ?

Este bono está dirigido a los funcionarios públicos que ocupan cargos de confianza y a los que tienen derecho a remuneración especial, y se pagará gradualmente dependiendo del organismo al que pertenezcan, rango, calificaciones, formación y resultados de la evaluación de desempeño.

¿De cuánto es el monto a cobrar?

El monto otorgado fue de 1.650 bolívares, un aumento de 150 Bs. respecto al monto acreditado el mes pasado (1.500 Bs.).

La cifra de agosto equivale a 49,49 dólares, calculada según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), que cerró este viernes en 33,34 bolívares por moneda estadounidense.