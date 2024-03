Bonus Trak presenta ‘Live Session (Ensayo)’ y muestra su faceta más orgánica y natural

¿Quieres que tus productos y servicios sean vistos en más de 70 países? Estamos de promoción! Haz click aquí, contáctanos ahora mismo y solicita este espacio...

La banda de punk rock colombiana Bonus Trak inicia el 2024 como mejor le gusta, haciendo música. Los últimos dos años de trabajo del grupo bogotano se materializaron en ‘Dos mundos’, un disco que los llevó a pisar tarimas de primer nivel, tener un impacto positivo en medios de comunicación y a conectar con nuevas audiencias en Latinoamérica gracias a las plataformas musicales. Ahora Javier Velandia (voz y bajo), Alberto Triana (guitarra), Julián Rosero (guitarra) y Arturo Mejía (batería) se han trazado nuevas metas y objetivos por cumplir.

«Este 2024 inicia con mucha intensidad desde el punto de vista creativo, llevamos ya unos meses escribiendo canciones y componiendo música en un ejercicio de preproducción, explorando sonidos para lanzar nueva música durante este año. Hay varios proyectos que aún no podemos anunciar en los que tenemos la fortuna y responsabilidad de participar; así que estamos muy entusiasmados por este nuevo año que tendremos», comenta la banda.

‘Live Session (Ensayo)’ es lo nuevo de Bonus Trak, un proyecto que captura la esencia del grupo en su estado más orgánico y natural interpretando las canciones que generalmente tocan en un show en vivo. Adicionalmente, a medida que avanza la sesión, sus integrantes cuentan la historia de cada canción o alguna anécdota especial que trajo consigo la creación de dicho tema; todo con la frescura y el desparpajo que trae hacer música y ensayar entre amigos.

«El ensayo es un espacio que realmente disfrutamos, allí trabajamos y creamos nuevas canciones, pero también nos reímos y molestamos alrededor de la música. Además, no es muy distinto a lo que hacemos en vivo, pues nos gusta involucrarnos con el público de forma cotidiana y disfrutar el momento. Hablando con nuestro ingeniero, Daniel Zárate, surgió la propuesta de hacer un ensayo en su estudio (Mix Factory) y ya el resto es historia», agrega el grupo.

‘Live Session (Ensayo)’ está conformado por ‘BxT’, ‘Crystal’, ‘Abril’, ‘Recorrer el mundo’, ‘No puedo seguir’, ‘Perdón’, ‘Un día como hoy’, ‘Promesas rotas’ y ‘La espina’, pertenecientes al disco ‘Dos mundos’. Adicionalmente, incluye el éxito ‘Ahora sé’ de su primer álbum ‘Ligeros espasmos’.

«Con este formato queremos que el público conozca una nueva faceta de Bonus Trak y vea una versión más orgánica de nuestras canciones. También conectar con nosotros mismos y disfrutar del momento sin alguna pretensión en específico», puntualiza la agrupación.

Bonus Trak planear lanzar nueva música durante el año y sigue con la firme intención de tocar en vivo la mayoría de veces que sea posible.

Sobre Bonus Trak

Bonus Trak es una banda bogotana de punk rock que se formó en 1999 con la intención de hacer música entre amigos y con el sueño de todo adolescente de tener una banda de rock para expresar sus ideas y pensamientos. Javier Velandia en la voz y bajo, Alberto Triana en la guitarra, Julián Rosero en la guitarra y Arturo Mejía en la batería crean canciones con base punk rock, pero con influencias de otros géneros como el country, la música popular, el tropipop y el hip hop. Bonus Trak refleja la tensión de dos mundos, el laboral y el artístico, sus integrantes no buscan ser ‘Rockstars’ o verse así, sino tal cual son: personas que trabajan, pero que aman hacer música.

Durante su carrera han publicado el disco ‘Ligeros espasmos’ (2005), hicieron parte del compilado musical ‘The Neobox Punk Compilation’ (2001) y recientemente estrenaron ‘Dos Mundos’ (2023).

‘Dos Mundos’ aborda múltiples temáticas representadas en el diario vivir de una persona del común. Bonus Trak le canta al amor, al desamor, a la vida reconociendo la importancia del nacimiento de un hijo, a la muerte destacando los distintos sentimientos que se despiertan con una pérdida, a los amigos y los momentos inolvidables, al origen de la banda y la escena punk rock de Colombia, a la sociedad y sus adversidades, a la noche y a las promesas rotas que nunca se cumplieron.

