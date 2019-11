Brenda Suárez reveló detalles de su viaje a Egipto

La guara partirá a la ciudad de Sharm El Sheik este 2 de diciembre para competir en el “Miss Intercontinental 2019”…

Brenda Suárez anunció estar lista para competir en el certamen “Miss Intercontinental 2019”; un espectáculo que celebrará su edición número 48 en la ciudad de Sharm El Sheik, Egipto.

La representante de Venezuela llevará consigo vestimentas de diversos diseñadores locales, entre los cuales destacan: Alejandro Fajardo e Hilda Barros. Con relación al traje típico que mostrará en la contienda internacional apuntó que “… será una creación majestuosa, inspirada en el folklore venezolano”.

¿Qué otros detalles puede compartir con sus seguidores?

Este 2 de diciembre saldré del país… apenas entregue el cetro de “Miss Venezuela Intercontinental 2019” buscaré todo mi equipaje y asumiré el compromiso que me ha tenido ocupada, emocionada, y comprometida, desde hace meses.

¿Cómo define su reinado?

Maravilloso… llevar a cuesta este compromiso me ha dado mucha seguridad y confianza. He avanzado en proyectos personales y profesionales que nunca antes imaginé; ahora lo que viene es luchar al lado 69 jóvenes de diversos países para lograr ese muy anhelado cetro internacional.

Brenda expresó que luego de asumir todas sus responsabilidades como reina de belleza, enfocará sus energías en la industria del modelaje.

Brenda Suárez es una joven barquisimetana de 21 años de edad, su estatura es de 1.76, y estudios los basó en la Administración Tributaria. Su rol como figura pública es un trabajo que asumió de manera reciente “… todo comenzó a raíz de este concurso; me enteré de la realización del evento nacional y acá estoy, celebrando un año grandioso» dijo.

El “Miss Intercontinental 2019” se llevará a cabo este 20 de diciembre en el Sunrise Arabian Beach, y será transmitido a través de la página web del concurso, la página de Facebook y por el portal YouTube a más de 150 países.

