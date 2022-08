BRIELLA lanza su canción Solo Tú!

CARACAS, VENEZUELA.- Briella es una artista urbana de origen venezolano que comienza en el género del reggaetón haciendo covers y versos a través de sus redes sociales.

Se popularizó en sus comienzos escribiendo nuevos versos y respuestas a canciones populares como “Hawái” y “Ropa cara”, que rápidamente se viralizaron en todas sus redes sociales con millones de visualizaciones

en Tiktok e Instagram.

Su talento para hacer nuevos versos, o como ella lo llama: “remix”, ha tenido el reconocimiento de artistas muy importantes como Natti Natasha (verso en «Las nenas»), y de la banda mexicana Reik (versión en reggaetón de «Noviembre sin ti»

Desde septiembre del 2021 hasta la actualidad Briella tiene un repertorio de sencillos, tales como «Otra vez», «12 uvas», «Once y once» y «Segunda Parte» Pero su primer éxito lo logra con su más reciente sencillo «Solo tú», el cual se viralizó rápidamente en la plataforma de Tiktok.

Con solo 3 días, el video ya contaba con 100 mil reproducciones, y a tres

semanas de su lanzamiento ya lleva 320 mil reproducciones en la plataforma de Youtube.

Detrás de “Briella” está María Gabriela Otaiza, que con 23 años ha dedicado su vida a estudiar y prepararse para ser músico, estudiando en el Consevatorio de Música de Carabobo, y graduándose de Licenciada en Educación Musical de la Universidad de Carabobo. Así mismo, se ha desempeñado como productora musical de sus propias canciones, junto al productor “Miraz”

Instagram: briellamusica

Tiktok: briellamusica

Youtube: Briella

Contacto: briellamusicave@gmail.com