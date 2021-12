Bronzon llevó alegría a los niños de la casa hogar José Gregorio Hernández en esta Navidad

Caracas, Venezuela, 26 de diciembre del 2021.- Muy felices y entretenidos estuvieron los niños de la casa hogar “José Gregorio Hernández”, ubicada en la Parroquia Macarao de Caracas, el pasado viernes 24 de diciembre con la visita del joven cantante y empresario Bronzon, quien los sorprendió con hermosos obsequios y, además, les llevó un poco de su música con el fin de robarles sonrisas y avivar sus ilusiones en esta navidad.

Fue una tarde muy divertida y cargada de muchas sorpresas en la que los niños pudieron disfrutar, de la presentación del intérprete de “Como no”, el que también estuvo repartiendo regalos, acompañado por todo el equipo de su sello discográfico Apollo Group. La sonrisa de los niños es el mejor regalo de navidad que se puede tener, es por ello que el artista se encuentra realizando en distintas comunidades de todo el país con su grupo de trabajo. Cabe destacar que dicha actividad se llevó a cabo siguiendo las medidas de bioseguridad, para la prevención y protección contra el Covid – 19.

“Gracias a la directiva de la casa hogar José Gregorio Hernández, por permitirme visitar a los niños, y poderles regalar un poquito de felicidad en esta época Navidad. Para mi es una experiencia única e inolvidable, soy fiel creyente que estas pequeñas acciones se deben seguir multiplicando”, expresó el cantante.

A los niños les brillaban los ojos mientras abrían sus regalos. Saltaban, bailaban, cantaban, se reían a carcajadas, mientras se abrazaban y se hacían fotos con el artista.

Bronzon es uno de los artistas venezolanos que siempre ha realizado diversas labores sociales en pro de brindar una ayuda a las personas que poco tienen y tanto necesitan. Demostrando así un corazón tan grande como su talento.

