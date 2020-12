Bruno Conquista Latinoamérica Con “Una Mirada”

Bruno es un joven cantante uruguayo con una naciente carrera en la industria musical. Debutó en el mes de mayo de este año con “Pikete”, un tema fusionado con ritmos electrónicos y actualmente promociona su segundo sencillo, llamado “Una Mirada”.

“Una Mirada” fue un tema producido por “Eithan The Talent”, se estrenó a mediados de octubre. La temática trata sobre dos personas que se atraen, pero ninguna se atreve a decir lo que siente.

– “Puedo decir que estoy encariñado con este tema, ya que el proceso estuvo cargado de dificultades y obstáculos. Trabajamos mucho para obtener el resultado final”, confiesa el joven talento.

Bruno comenzó su carrera en Instagram, hace 4 años, publicando fotos constantemente e interactuando con sus seguidores, y en poco tiempo alcanzó los 100 mil seguidores. Recientemente alcanzó los 183 mil seguidores en la conocida red social.

Para disfrutar de la música y videos de Bruno https://www.youtube.com/channel/UCC_mAmn9eIb5gIO__3ShKog

