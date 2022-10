“Burda de feliz” de Gustavo Elis junto a Blackie & Lois se convierte en un hit

CARACAS.-El cantante Gustavo Elis en compañía del dúo Urbano venezolano, mejor conocidos como “Blackie & Lois”, se encuentran en los primeros lugares de las carteleras de Venezuela con su nuevo tema, el cual se estrenó el 1ro de septiembre y hasta el momento ya tiene más de 2 millones de reproducciones en Youtube.

Es importante resaltar que, esta canción está dentro del top 50 de las más escuchadas en Spotify en Bolivia, Nicaragua y Uruguay.

El tema habla sobre la ruptura de una relación y lo bien que se siente finalizarla y avanzar con la vida. Este hit está disponible en todas las plataformas digitales para que los fanáticos de estos artistas puedan escuchar este tema que está cargado de muchos sentimientos.

Por último, debido al éxito de “Burda de feliz”, el cantante venezolano Gustavo Elis, emprenderá una gira de conciertos a nivel nacional y realizará firma de autógrafos en los centros comerciales más reconocidos de cada ciudad.

Para estar al tanto de todo lo nuevo de estos artistas, pueden seguirlos en sus redes sociales como @Gustavoelis, @Blackieandlois, @blackieblk y @loispurity