Una Noche de Salsa Inolvidable: Izis y Max Rosado Encienden el Escenario en The Renegade, DMV

Arlington, VA, EE.UU. – En una noche que quedará grabada en la memoria de los amantes de la salsa, Izis “La Enfermera de la Salsa” y el carismático cantante Max Rosado unieron sus talentos en el escenario del Renegade Clarendon en Arlington, VA. Este concierto, que no solo fue una explosión de ritmos tropicales sino también un emotivo adiós de Izis al DMV, marcó un hito en la historia de la música latina en la región.

Desde su llegada al DMV hace tres años, Izis ha cautivado al público con su voz potente y su presencia escénica. Su admiración por la voz de Max Rosado, a quien considera uno de los mejores talentos del DMV, ha sido el catalizador de esta colaboración única. “Quise tener la oportunidad de compartir en la música juntos”, dice Izis, “y qué mejor manera que en la noche de Renegade”.

Ambos artistas, que comparten un estilo de salsa similar y la patria puertorriqueña, ofrecieron una noche de música que resonó con los corazones de todos los presentes. La presentación también sirvió como un adiós para Izis, quien se muda a Savannah, Georgia, y como una celebración de la música que ambos han contribuido a enriquecer en el DMV.

Max Rosado, con una trayectoria de 15 años, ha brillado en escenarios de todo Puerto Rico y EE. UU., y ha sido reconocido en eventos de renombre como el PR Heineken Jazzfest y el World Salsa Congress. Su participación en álbumes galardonados y nominados al Latin Grammy, así como su influencia musical que abarca desde Stevie Wonder hasta Bruno Mars, lo han establecido como una voz líder en la salsa.

Izis “La Enfermera de la Salsa”, por su parte, ha sido una fuerza dinámica en la música tropical, compartiendo escenario con leyendas y lanzando álbumes que han capturado la atención del movimiento salsero. Su más reciente sencillo, “Dos Mujeres Pal’ Mundo”, en colaboración con Choco Orta, es un testimonio de su pasión y dedicación a la música.

La noche fue acompañada por una orquesta completa con los mejores músicos del DMV, y comenzó con clases de salsa a cargo de la enfermera y bailarina Fabiola Chevarría, seguido por la mezcla vibrante del DJ Renzo. La energía de Max Rosado e Izis La Enfermera de la Salsa juntos por primera vez, gracias a @michy_tl por mantener viva la salsa los lunes por la noche, fue una experiencia que los asistentes llevarán consigo mucho después de que Izis se mude a Georgia.

«Estoy profundamente agradecida con el músico talentoso Dominique Patrick Noel, quien ha sido mi director musical en el DMV. Su visión y habilidad han sido fundamentales en mi desarrollo artístico y en la creación de momentos musicales que permanecerán en el corazón de nuestros seguidores». – Izis

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:

https://izislaenfermeradelasalsa.com/

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera

Una Noche de Salsa Inolvidable: Izis y Max Rosado Encienden el Escenario en The Renegade, DMV was last modified: by