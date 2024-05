Halcón 7 presenta ‘El Principio del Fin’, la firme apuesta por el Metal Mexicano.

Halcón 7 es un colectivo mexicano de cuatro músicos, Bruno, Iván, Clauss y Gil, reunidos con la consigna de transmitir y decir las verdades incómodas que a nadie le gusta escuchar. El proyecto nace hace 8 años con integrantes de otras bandas en Torreón, Coahuila con una idea clara de lo que querían lograr, no sólo con la música, sino en el desarrollo de un concepto alrededor de la banda.

La intención de la propuesta musical de Halcón7 es lograr que el oyente se identifique con el sonido y busque explorar un poco más a fondo sobre lo que pasa a su alrededor y adentrarse en la estética y la narrativa que la banda ha ido construyendo durante estos años.

«Queremos a través de nuestras canciones decir las realidades incómodas y aquellos conceptos evidentes de los que el humano huye, elementos visibles como que la maldad existe y vivimos en un mundo que desea ocultar el dolor y la oscuridad, una sociedad que se esfuerza por naturalizar y argumentar la destrucción pues es parte de nuestra vida diaria y se hace paisaje», comenta la agrupación con influencias de Gojira, Korn, Pantera, Metallica, Slipknot, Bring me the Horizon, Carcass, Sepultura y Lamb of God.

Gracias a su música fuerte, líricas densas y crudas, y una propuesta en escena contundente y visceral, Halcón 7 ha conseguido logros importantes en su carrera como la apertura del concierto de Metallica en México en el año 2017.

‘El Principio del Fin’ es el nuevo lanzamiento de Halcón 7, es el final de una era, el último ‘6’ de su trilogía ‘666’. La canción es una crítica social dirigida a un tema controversial como lo es la religión, un llamado a gritos a la revisión del dogmatismo y el hecho de que el ser humano elabore constantemente su propia destrucción. El tema combina sonoridades fuertes y crudas, combinadas con sonidos digitales, dándole un toque de demencia y visceralidad.

La banda aborda cada uno de sus EP’s como los capítulos de un libro y este capítulo se podría denominar en palabras sencillas como la representación del Apocalipsis. Una canción para escuchar bajo el propio riesgo del oyente…

Halcón 7 planea salir del país para conquistar nuevas audiencias en Latinoamérica, también trabaja en una gira nacional por toda la República de México con el fin de tener un alcance mucho más fuerte con su nueva propuesta sonora.

«Hay una gran base de fans del metal en América Latina que debe escuchar esta propuesta y estamos en el camino de llevar nuestro sonido a sus casas», agrega el grupo.

Halcón 7 no es solo una banda de metal. Es un proyecto que busca construir un concepto, una narrativa y una vivencia desde la estética, basada en la nostalgia y el sentimiento de aquellas bandas que construyeron personajes y que desde hace años se han desdibujado; pero que, gracias a Bruno, Iván, Clauss y Gil ha llegado el momento de revivir y reconstruir este tipo de propuestas.

Halcón 7 hace parte de AP Records, sello y productora musical, artística y ejecutiva colombiana.

