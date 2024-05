Jai Ramos, el talentoso cantante y compositor, presenta su más reciente obra maestra: «Como Mi Madre Ninguna». Esta emotiva canción, compuesta por Gustavo Ortiz, invita a la reflexión y la gratitud hacia nuestras madres.

Detalles de la Canción:

Título: Como Mi Madre Ninguna

Compositor: Gustavo Ortiz

Arreglo Majestuoso: Pedro Bermúdez

Pianista en la Grabación: Pedro Bermúdez

Producción: Nino Segarra

Producción Ejecutiva: JANIL Musical Productions, San Antonio Texas.

«Como Mi Madre Ninguna» es un tributo sincero a todas las madres, una melodía que captura la esencia de su amor incondicional y sacrificio. Jai Ramos nos lleva en un viaje emocional a través de su voz cálida y poderosa, mientras el piano de Pedro Bermúdez añade una dimensión mágica a la canción.

La producción de Nino Segarra garantiza una experiencia auditiva excepcional, con una mezcla perfecta que resalta cada nota y cada palabra. La canción es un regalo para todos aquellos que valoran el amor maternal y desean expresar su gratitud.

«Como Mi Madre Ninguna» ya está disponible en todas las plataformas de streaming. ¡No te pierdas esta emotiva creación musical!

Contacto

Correo:

JANIL2000@gmail.com

Jai Ramos Rinde Homenaje a las Madres con su Nuevo Sencillo «Como Mi Madre Ninguna» was last modified: by