C.C. Líder encendió la Navidad a lo grande

Caracas, noviembre 2021.- ¡Llegó la Navidad al C.C Líder! Este 16 de noviembre, el importante mall caraqueño encendió su mágico bosque encantado, en el que 50 árboles colgantes adornan el recinto, mientras que su plaza principal cuenta con el árbol estrella. Cargado de todo el glamour que caracteriza a Swarovski, 5mil estrellas del costoso cristal lo engalanan y 10mil luces alumbran la pieza de 12mts de alto, que está valorado en más 500mil dólares.

El evento contó con la animación de Mariángel Ruiz, mientras que Gerardina Russo, Gerente de Mercadeo del C.C Líder, se encargó de dar la bienvenida a los asistentes, así como habló de lo mágico de su bosque encantado, decorado por César Monroy. “Es importante crear una experiencia diferente para nuestros visitantes, por eso nos salimos del molde de los árboles convencionales. El público merece sentir apenas entra al Centro Comercial Líder esa magia de la Navidad, que se vean en la necesidad de recorrer cada piso para sentir que Líder brilla como tú”, cuenta.

La nota musical corrió por cuenta de Soul Sense, quienes movieron la fibra de los asistentes con su gran puesta en escena. Justamente esa emoción es la que busca Gerardina (@Gery1313) con su decoración. “Nuestro bosque es mágico y esperanzador. Todo este decorado está hecho a la medida del Líder. Yo me imaginé un bosque, pero ejecutarlo y hacerlo posible fue gracias a mi equipo, que me apoyó hasta lograrlo. Nosotros no somos tradicionales, nos caracterizamos por ser innovadores y creativos, no tenemos límites a la hora de ser apasionados por lo que hacemos”, expresa.

Cada uno de los 50 arbolitos de Navidad que adornan las alturas cuentan con una marca patrocinante que hace vida comercial en el C.C Líder. “Le dimos la oportunidad a cada marca que quiso unirse a nuestro proyecto. Ellas apostaron a transmitir sus cambios, actualizaciones y refrescamientos a través de esta campaña, donde tienen un espacio personal para cada una”, comenta Russo.

Este encendido de la Navidad no solo les demostró a los invitados especiales que “Líder es como tú”, también a cada uno de los visitantes del importante recinto que disfrutaron de este gran momento para la marca, que está próxima a cumplir 12 años. “Estamos rodeados de tanta gente inspiradora, tantas marcas presentes. Marcamos la diferencia y ponemos en el tapete nuevamente el orgullo de ser venezolanos, de ser un centro comercial que desde hace 12 años le apuesta al país, generando empleo y brindando oportunidades comerciales. Damos un mensaje de fe, esperanza, celebración y ganas de seguir luchando por momentos únicos y especiales como este”, finalizó la Gerente de Mercadeo del C.C Líder.

Durante más de 45 días, los visitantes del mall podrán disfrutar de esta grandiosa decoración. Además, en lo que resta de año habrá un sinfín de eventos ligados a la festividad, por lo que deben estar atentos a las redes sociales @cclider para conocer más acerca de ellas.

