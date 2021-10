Sambil Maracaibo celebra 17 años de éxitos regalando premios y actividades para toda la familia

En la víspera de su 17 Aniversario, el Centro Sambil Maracaibo tiene programado una gran cantidad de actividades y eventos dirigidos a toda la familia, con la finalidad de que conozcan cómo durante estos años, la marca se ha consolidado como una de las más importantes en la ciudad.

Grandes y pequeños podrán disfrutar de todas las atracciones que desde el 1 de octubre han sido diseñadas para el público de todas las edades, destacando así el mes rosa que está orientado a la prevención y cuidado del cáncer de mama en el que estará dispuesto un stand de la Fundación Famac que estará brindando información y detalles de su caminata anual.

Por si fuera poco, para premiar a los fieles seguidores y visitantes, tenemos un desde ya activado el Concurso 17 Aniversario, que se publicará en nuestras redes sociales @tusambilmcbo en el que los participantes podrán ganarse una de las dos Gift Card que estaremos entregando a los ganadores y que son de 500 $ cada una. Estas pueden ser canjeadas en las tiendas afiliadas al centro comercial y serán válidas hasta el 1 de noviembre.

Otro aspecto importante a destacar es que cada actividad que se estará realizando durante el mes y todo el año se ejecuta bajo los más estrictos protocolos de seguridad, asegurando la salud de los asistentes quienes a su entrada deben cumplir con la toma de temperatura y aplicación de gel antibacterial.

Además, se garantiza el distanciamiento social, así como la cantidad de personas requeridas para cada establecimiento. De esta forma los marabinos podrán disfrutar de su visita en la que además son guiados por la brigada de bioseguridad dispuesta por todo el centro comercial.

Estas actividades, previas a la celebración estarán dispuestas y activadas durante todo el mes, de forma gratuita, en el marco de la celebración de este 17 aniversario que se celebrará en grande con la presentación de la Experiencia Foodie este 28 de octubre en la Plaza Central en la que desde las 12:00 pm se presentará un festival gastronómico en el que se hará gala de los más exquisitos y únicos sabores que forman parte de nuestra cultura venezolana e internacionales que hemos tomado y versionado como propias.

Como cierre de esta tan espectacular y muy variada programación, el Centro Sambil se prepara para presentar un Desfile llamado Fashion Day, en el que desde la 4:00 pm en el área Goajira los asistentes podrán disfrutar de un Opening lleno del talento y carisma de Luis Saxo quien ofrecerá un repertorio de temas actuales que interpretará a través de su saxofón de forma magistral.

Luego de ello, el público podrá apreciar una presentación llena de color, glamour y tendencias que no puedes dejar de lucir en esta temporada de festividades.

Y para el cierre de este tan glamoroso día la banda de Charles Bonilla tocará en vivo las más variadas canciones que podrá a bailar a los asistentes a esta fiesta.

Pero, esta celebración que se realiza durante el mes de octubre no puede culminar sin la tradicional fiesta de Halloween en la que en esta ocasión los visitantes de todas las edades pueden asistir con sus disfraces y hacer gala de su histrionismo para lucirlos en las áreas del Sambil.

También es importante destacar que desde el 17 de octubre estará dispuesta en la Plaza Sinamaica una Selfie Station para que todos puedan registrar esta celebración que será muy dinámica, para todos los gustos y cerrará por todo lo alto y que demostrará una vez más que Sambil Maracaibo ¡Es más que un Centro Comercial!

NDP

