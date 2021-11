La Navidad Llegó Al Centro Comercial San Ignacio

La emoción que antecede a esta temporada se adueñó del espacio, el cual brilló más que nunca, junto al aliado comercial que iluminó el centro comercial, llenándolo de luz y alegría

Como una manera de dar inicio a la Navidad y contagiar a sus visitantes con alegría, música y muchas luces de colores, el centro comercial San Ignacio realizó el encendido de su «Luxury Christmas CSI».

El estreno de la mágica temporada del año 2021, tuvo como escenario la plaza Ávila del centro comercial y contó con un público que aplaudió y disfrutó la puesta en escena de un nutrido número de presentaciones musicales, que le dieron vida y calor a la llegada de la navidad.

Entre los destacados, la orquesta Génesis Music, con sus clásicas melodías icónicas de la temporada decembrina, como Noche de paz; y el cuarteto venezolano Cayiao, con su manera fresca de interpretar piezas musicales, quienes junto a la vocalista Hanna Kovayashi, se adueñaron de la escena y movieron emociones al interpretar los típicos villancicos como: Tamborilero, Sentir zuliano y La cabra mocha.

Como preámbulo a la llegada de Santa Claus y del encendido del árbol, el grupo Millenials Chic, junto a Daniel Albornoz, interpretó temas navideños de reconocidos artistas, como: Guaco, Mariah Carey, Justin Bieber, Andrea Bocceli y Celine Dion.

Entre los patrocinantes de esta actividad destaca Pickens, la empresa de electricidad e iluminación, que aportó todos los reflectores que hicieron posible que el centro comercial brillara y se llenara de luz para darle la bienvenida a esta época de emoción y reencuentros.

De igual manera, la empresa también colocó lámparas de alumbrado público e iluminó la entrada del estacionamiento, con lo que se garantiza una mayor seguridad y tranquilidad a los asiduos del centro comercial.

Representantes de la marca Pickens, presentes en este evento, mostraron su satisfacción por ser parte de la actividad, que logró llenar de emociones a una audiencia ávida de compartir y sentir la navidad, a través del show de música, luz y sonido organizado por el centro comercial.

Lo que viene para Navidad

La gerente de Mercadeo del San Ignacio, Nurvia Flores, mencionó que, durante la temporada navideña, el centro comercial contará con exhibiciones de vehículos, gaitas, parrandas y un desfile de modas, entre las tantas actividades previstas para este tiempo.

“Somos el centro a cielo abierto más vanguardista y exclusivo de la ciudad. Nuestra arquitectura permite admirar el majestuoso Ávila. Contamos con un agradable ambiente y ofrecemos una propuesta gastronómica variada, diversidad de cafés y tiendas para toda la familia”, comentó Flores, al tiempo que resaltó

