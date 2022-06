El Centro Comercial City Market dio a conocer los ganadores de mayo

Pensando en brindar mayor esparcimiento a sus visitantes, el Centro Comercial City Market organizó un amplio calendario de actividades durante el mes de mayo, el cual incluyó baile, música, arte y belleza para celebrar junto a la reina de la casa.

Los días 8 y 15 de mayo se llevaron a cabo los sorteos de las dinámicas de Mamá Tecnológica y Mamá TikToker, donde se entregaron más de 40 premios cortesía de los aliados comerciales. En este sentido se obsequiaron cornetas, kit gamers, lanyards, bolsos deportivos, sesiones de maquillaje, una Masterclass de maquillaje, DaySpa, celulares, laptops y TV Box, además de premios al instante.

Entre los felices ganadores figuran: Catalina Pimentel, Emely Roa, Yusmari Araque, María Mendoza, Yolibeth Gonzáles, Jenifer Hernández, Andry Benaveña, Marielis Zambrano , Joelvis Aponte , Mariela Sánchez, Mauri Bolivar, Osmary Moya, Minerva Iguaran, Cecilio Gómez, Yenny Araure, Francisco Espinoza, Nury Casique, Yumarie Mantor, Yolanda Rey, Darlyn Carreño, Victoria Roa, Jorge Barrios, Yeimara Galarraga, y Hermes Chacón.

Durante el mes, se invitó al público a sesiones de bailoterapia en modalidades Xtreme, Baile Fit, Fit Combat y Aerobics, bajo la premisa de dejar a un lado el estrés del día a día y sumergirse en los contagiosos bailes de moda. La bailoterapia ofrece el beneficio de ser un ejercicio físico en medio de un ambiente musical, que permite desconectarse de los problemas y preocupaciones cotidianas, siendo un actividad excelente para generar felicidad además de mejorar el estado físico.

No podemos dejar de lado la actividad creativa Tu Arte,Tu Vino que causo furor entre los visitantes. Pintar es una forma de socializar, una excusa perfecta para compartir con amigos, mientras se degusta una copa de vino y , con la ayuda de un maestro artista que guió, paso a paso el proceso, los asistentes no solo pasaron un rato divertido, sino que lograron recrear su propia obra de arte.

Con estos eventos, el objetivo primordial de Centro Comercial City Market es brindar entretenimiento para toda la familia y alternativas de qué hacer el fin de semana.

Siempre puedes revisar la programación mensual de actividades en el Centro Comercial City Market , a través de. www.citymarket.com.ve, Facebook: Twitter @CityMarketccs, Instagram citymarketccs

Sobre Centro Comercial City Market

El Centro Comercial City Market es, desde hace más de 20 años, el 1er y único Centro Comercial de Tecnología de toda Venezuela, donde el público puede conseguir la oferta más amplia y variada de celulares, laptops, computadoras, consolas, videos juegos, repuestos, accesorios, líneas telefónicas de todas las operadoras nacionales, y variedad de las mejores marcas del mercado a los mejores precios, además de perfumería, calzados, alimentos y servicios personales mientras disfruta de una tarde amena y divertida gracias a las actividades que llevan a cabo, cada fin de semana, siempre premiando la fidelidad de los visitantes.

Más de 300 tiendas del centro comercial complementan la oferta de opciones únicas en tecnología, ofreciendo soluciones empresariales y personales, donde el público encontrará todo lo que necesita para sus actividades laborales, escolares y de recreación familiar, para estar siempre unidos y conectados

Al City Market, llegan visitantes de distintas ciudades del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz, entre otras, gracias a la amplia oferta que brinda el centro comercial por excelencia. Además cuenta con fácil acceso desde el Boulevard de Sabana Grande, el Metro y varios estacionamientos en las zonas aledañas para mayor comodidad. El personal de seguridad que recorre el centro comercial es educado, servicial y está disponible para aclarar dudas y apoyar siempre al visitante.