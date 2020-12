Tolón Fashion Mall regala alegría y nuevas opciones comerciales

El Centro Comercial Tolón FASHION MALL, operado por Fondo de Valores Inmobiliarios, ofrece al público en este período decembrino, un calendario de encantadoras actividades dentro de un horario especial, para el disfrute de las familias además, darle la bienvenida a los nuevos aliados comerciales que se unieron el último trimestre del año; ellos son: JOY Arte y Decoración, LUV, Krispy Donuts, Penguin, Intenzza, Parfois, Shop Box, Moda Studio F, Príncipe Yave y Avant, quienes junto al resto de marcas, estarán ofreciendo los mejores servicios y promociones en esta época de compras y regalos.

Los eventos dan inicio el jueves 10 de diciembre en Piso 5 de tolón, con el comunicador y fundador de Kattar PRO, Álvaro Pérez – Kattar, quien estará realizando de manera presencial, la última edición del año de su conferencia: El Café de las ideas – Edición Navideña, que lleva por nombre ¿Cómo encontrar la felicidad en el 2021?, con invitados especiales como Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, Pietro Carbone, fundador de Carbone Espresso y Antonio Díaz, bicampeón mundial de karate venezolano. La invitación es las 6:00 p.m. con entrada libre.

Por primera vez, se estará llevando a cabo una alianza entre Tolón Fashion Mall y la Fundación venezolana Santa En Las Calles, un movimiento creado y organizado por venezolanos para llevar una pequeña muestra de cariño, solidaridad, alegría y esperanza a las personas más necesitadas en la época decembrina.

Los días jueves 17 y viernes 18 de diciembre, desde las 11:00 a.m. y hasta las 5:00 p.m. se estará realizando una actividad de recolección de donativos (ropa, juguetes, zapatos y

alimentos no perecederos) para apoyar a la fundación Santa en las Calles con su valiosa labor, quienes desde hace 14 años entregan a instituciones y personas en situación de calle, un granito de amor y esperanza. Durante la recaudación, la Fundación Doctor Yaso y Yoga de la Risa, estarán acompañando y animando la actividad.

Una Navidad Brilla en tolón, estará invitando a los más pequeños de la casa el sábado 19 de diciembre entre las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. en La Plaza Central piso 2 y el lunes 21 de diciembre en el nivel Feria, para compartir con los personajes de Santa Claus y sus invitados especiales, gracias a un show musical que, además, permitirá tomarse y tener una foto impresa con las figuras infantiles. Así mismo, el martes 29 de diciembre entre las 4:00 y 7:00 p.m., a pocas horas de culminar el 2020, un ameno concierto con música de Jazz en La Plaza Central del piso 2, estará deleitando a los visitantes.

Son pocas semanas que restan para terminar el 2020 pero, diversas e interesantes actividades para disfrutar en familia los momentos de compras que son habituales en estas fechas y, para esto, Tolón FASHION MALL está ofreciendo un cómodo horario navideño: del 01 al 16 de diciembre, de 09:00 a.m. a 08:00 p.m.; del 17 al 23 de diciembre, de 09:00 a.m. a 09:00 p.m.; feriados 24 y 31 de diciembre, de 09:00 a.m. a 07: 00 p.m. y, 25 de diciembre y 01 de enero 2021, de 12:00 m a 07:00 p.m. (Restaurantes y Feria).

Karem Machado

