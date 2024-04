Calle Mambo le rinde homenaje a la gaita colombiana en ‘Sopla Gaitero’

‘Sopla Gaitero’ es una invitación a arriesgarse a alcanzar nuevas metas, un boleto para atreverse a ser fieles a nosotros mismos sin esperar a nadie más para alcanzar un objetivo específico.

Luego de publicar el sencillo ‘Traporal’ y de generar curiosidad en términos de recepción en medios y audiencia en Latinoamérica, gracias a la fusión de dos estilos bastante diferentes como el caporal y el trap, la agrupación de música latina Calle Mambo está de vuelta con ‘Sopla Gaitero’.

‘Sopla Gaitero’ de Calle Mambo es una canción que narra la historia de un personaje que decide dejar su relación amorosa para perseguir sus sueños y explorar nuevos horizontes, colocando el amor en un segundo plano y llevando consigo solo una gaita colombiana y sus aspiraciones como únicas compañeras.

«‘Sopla Gaitero’ es mucho más que una melodía; es un llamado a ser fieles a nosotros mismos y a atrevernos a seguir nuestros corazones, incluso si eso significa dejar atrás lo que conocemos», comenta el grupo.

La canción incorpora diversas texturas y sonidos. Por un lado, presenta elementos de la música colombiana con gaitas, tambores alegres y maracas. Por otro lado, incorpora elementos de la música raggamuffin, urbana y electrónica en el ritmo. En definitiva, es una electro cumbia folclórica.

«Creemos que ‘Sopla Gaitero’ es una canción poderosa y sincera, con arreglos musicales y folclóricos que reflejan nuestra pasión por la música latina», comenta la banda. «Es una invitación a romper con la rutina», agrega la banda conformada en la actualidad por Dante Parraguez, Guillaume Laumiere, Erkki Nylund y Jhon Valle.

El videoclip de ‘Sopla Gaitero’, filmado durante el Festival de Pardiñas en España, captura la energía y la emoción del momento, con una multitud entregada que baila al ritmo de la música. Es un testimonio de la conexión única que la música puede crear entre las personas, además, significó un momento mágico en la carrera de la banda.

‘Sopla Gaitero’ es una canción llena de colores vibrantes, al igual que la naturaleza que produce el viento de la Gaita. Tres colores vivos componen la tipografía fluida de la portada que, al igual que el viento, se unen para formar el título de la canción. Además, hay dos gaitas en la imagen, pues son las protagonistas de la canción.

El tercer disco de estudio de Calle Mambo ha sido completado en el proceso creativo y de grabación después de tres años de trabajo. Ahora, el álbum se encuentra en proceso de mezcla y masterización.

«Estamos preparando un espectáculo potente para este nuevo álbum, lleno de historias y colores diferentes, donde queremos llevar al público en un viaje instrumental y bailable con un mensaje para reflexionar. Ya tenemos varios festivales confirmados en Europa y también estamos tratando de llegar a América Latina, incluidos México, Colombia y Chile», concluye Calle Mambo.

Sobre Calle Mambo

Calle Mambo es una banda de música latina con sonidos urbanos y beats electrónicos que nace por casualidad en las calles de Múnich, Alemania, en un invierno donde se conocieron diferentes músicos latinos y comenzaron a tocar para generar ingresos y poder mostrar su cultura. Es un grupo que nació con la firme intención de animar a la gente y hacer bailar, de ahí viene el nombre Calle: de tocar la música en la calle, y Mambo: de encender la fiesta callejera.

El proyecto basa su propuesta musical en reivindicar el Folclor Latinoamericano y Andino utilizando instrumentos desconocidos o poco comunes en la industria musical. Calle Mambo toca en vivo quena, quenacho, cuatro puertorriqueño, charango, tiple colombiano, gaita, zampoña, ronroco y timbal; acompañados de beats electrónicos y una fuerte presencia de música urbana y rap.

