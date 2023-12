Calle Mambo presenta ‘Traporal’, una canción de resiliencia que invita a proteger los recursos naturales

‘Traporal’ es una canción ideal para escuchar en momentos en los que haya tristeza y se busque algo de esperanza, ya que recuerda que la vida es un ciclo y lo último que se pierde es la esperanza.

Calle Mambo es una banda de música latina con sonidos urbanos y beats electrónicos que nace por casualidad en las calles de Múnich, Alemania, en un invierno donde se conocieron diferentes músicos latinos y comenzaron a tocar para generar ingresos y poder mostrar su cultura. Es un grupo que nació con la firme intención de animar a la gente y hacer bailar, de ahí viene el nombre Calle: de tocar la música en la calle, y Mambo: de encender la fiesta callejera.

El proyecto musical conformado en la actualidad por Dante Parraguez, Guillaume Laumiere, Erkki Nylund y Jhon Valle basa su intención de propuesta musical en reivindicar el Folclor Latinoamericano y Andino utilizando instrumentos desconocidos o poco comunes en la industria musical. Calle Mambo toca en vivo quena, quenacho, cuatro puertorriqueño, charango, tiple colombiano, gaita, zampoña, ronroco y timbal; acompañados de beats electrónicos y una fuerte presencia de música urbana y rap.

«Queremos acercar a los jóvenes a estilos musicales menos presentes en el panorama musical debido a la globalización, como el caporal, timba, huayno y ritmos ternarios; experiencias que estos mismos jóvenes pueden disfrutar y bailar si se asocian con lenguajes musicales que maneja la nueva generación», comenta el grupo.

«Las temáticas de las canciones de Calle Mambo abarcan aspectos de la vida cotidiana, reflexiones sobre la condición humana y críticas hacia lo que consideramos peligroso para la sociedad y las futuras generaciones. Actualmente, estamos trabajando en un tema con el cantante marroquí Adil, que aborda la triste realidad de los naufragios en el Mediterráneo y la falta de respuesta de los políticos. También estamos desarrollando otra canción llamada ‘Peregrina’, con raíces afroperuanas, que homenajea la vida diaria de las campesinas en los Andes», agrega la banda con influencias de la música popular y folclórica chilena, la música urbana y el rap latinoamericano.

‘Traporal’ es el nuevo lanzamiento de Calle Mambo, una canción que nace de la idea de fusionar un ritmo tradicional boliviano, el Caporal (conocido en Bolivia como Saya por la banda Los Kjarkas), con sonidos modernos y una influencia trap. Habla de resiliencia y hace un llamado a la protección de los recursos naturales y critica la explotación humana.

‘Traporal’ explora múltiples sonoridades fusionando el Caporal Boliviano, con su fuerza y conexión con la tierra, junto con influencias urbanas modernas como el Trap.

«Consideramos fundamental que los jóvenes sigan escuchando música popular de una forma que resuene con sus códigos antes de que se pierda», menciona la banda latina.

La portada del sencillo fue diseñada por el artista mexicano Sandunga. ‘Traporal’ es una canción que habla sobre la resistencia, de ahí el símbolo de romper con lo que nos mantiene atados. El color rosa es común en pueblos latinoamericanos y se puede ver a menudo en sus hogares o vestimentas tradicionales. La palabra es compuesta y juega con las letras, se lee «Trap Oral», compartiendo la sílaba «RA». Las sombras en la esquina agregan profundidad, mostrando que la lucha sale a la luz.

‘Traporal’ formará parte del tercer disco de Calle Mambo que será publicado en marzo de 2024 marcando un nuevo camino para la banda. Es el cuarto sencillo después de ‘Cumbia de la Buena’, ‘Timba Mambo’ y ‘Errabundo’. El álbum explorará no solo una cumbia rebajada andina, sino también una timba, un huayno, un raggamuffin, temas afro y varias sorpresas más, siempre manteniendo una identidad musical bien definida.

Calle Mambo estará de gira por Europa desde abril hasta octubre de 2024. Este año, el grupo concluyó una gira de 35 conciertos y festivales por España, Francia, Portugal, Italia y Suiza, Holanda. Posteriormente, la banda planea presentar su música en Latinoamérica, visitando países como Chile, México, Colombia y otros países del continente.

«La música habla por sí sola, la hacemos de forma sincera y con el objetivo de rescatar el Folclor Latinoamericano para la nueva generación que tiende a consumir música más aséptica y uniforme. Aún hay esperanza en la industria musical para que los jóvenes escuchen música con criterio, referencias y personalidad, principios que nosotros defendemos. Un abrazo a todos los países hermanos Latinoamericanos para que nunca caigan sus folclores y raíces», concluye Calle Mambo.