Camargo lanza ‘Perfecto’ Una canción inspirada en el amor incondicional

El 2020 ha sido un año de retos para Camargo. Después de la publicación de su sencillo ‘Junio’ y su participación en Día de Rock Colombia 3.0, la banda latinoamericana continúa trabajando y sacando adelante su proyecto, permitiéndoles un considerable creciendo profesional que se ve plasmado en cada uno de sus lanzamientos y novedades musicales.

La situación mundial generada por el Covid-19 llevó a Camargo a seguir vigentes a través de shows virtuales presentándose en eventos como el Festival Emergencia (México), Lima Rock Fest (Perú), Electro Rock Fest (Bogotá), el Festival Putumayo Rock 2020 (Putumayo) y el ya mencionado Día de Rock Colombia 3.0

«Los shows virtuales no son nuestros favoritos, sin embargo, participamos en algunos para mantenernos en constante comunicación con nuestros seguidores y para conquistar nuevas audiencias en Colombia y Latinoamérica», comenta la agrupación.

El más reciente lanzamiento de Camargo es ‘Perfecto’, una canción alegre que invita a moverte y que cuenta la historia de dos personas tan parecidas que se vuelven polos opuestos, tan predecibles, tentados el uno por el otro que quizá no lleguen a nada. Es un tema ideal para apreciar los pequeños detalles y para valorar lo genial de lo simple.

«El mensaje que aborda el tema es que la perfección sí existe y que es tan relativa como única. Es normal que en la sociedad asocien la perfección a estereotipos definidos, pero realmente no tiene nada que ver con eso o al menos no es de lo que habla esta canción», enfatiza la banda.

«‘Perfecto’ destaca que nos enamoramos de esos pequeños defectos que hacen únicas a las personas, las cosas y las experiencias, esos detalles que conforman la vida y que debemos poner atención para tener un mundo mejor», agrega.

La canción tiene un sonido muy personal en donde cada uno de los integrantes da lo mejor de sí en su instrumento, dos guitarras que pelean el espacio con un sintetizador y un bajo que te hace bailar a la velocidad que marca el bombo. El tema representa un pase de energía como corriente eléctrica que te va llevando por la estructura hasta un final perfecto.

El vídeo de ‘Perfecto’ es el resultado de la filosofía «Hazlo tú mismo» en donde Alesandro Angelucci Camargo, Germán Fonseca Camargo, Anny Vásquez y Yorman Rodríguez idearon y ejecutaron con el apoyo de sus amigos.

«Quisimos hacer una historia simple con gente normal porque nos parece más real y lleno de detalles sencillos que terminan siendo perfectos»

Camargo cerrará el año presentándose el próximo sábado 12 de diciembre en The Music Hall en un concierto presencial con aforo limitado. Será la oportunidad perfecta para brindar por la salud, la vida y la música.

