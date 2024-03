‘Cambiar la escena’ de Karen Rod: una canción de melancolía en tono de pop rock indie

Es una canción melancólica que habla del anhelo de editar los momentos de la vida que nos marcaron para escribir una historia nueva.

Karen Rod es una cantante y compositora colombiana que funda su proyecto musical a mediados de 2023 después de varias vueltas de la vida en donde tuvo la oportunidad de madurar como escritora y publicista durante más de una década. Aunque empezó a cantar desde los 7 años, solo hasta los 20 empezó a grabar la maqueta de un disco que quedó truncado cuando su productor se radicó en Miami. Luego de una complicación de salud hace tres años, decidió dejarlo todo para reencontrarse con la música y empezar a producir su disco debut ‘Hechos de Tiempo’ que será lanzado en mayo de 2024.

«Mi misión como artista es hacer sentir y estremecer en una búsqueda que vaya más allá del mero entretenimiento y la música «para pasar el rato». Quiero hacer música tranquila y profunda que haga sentir y pensar. Que te haga cuestionarte en el buen sentido», comenta Karen Rod.

‘Cambiar la escena’ es el nuevo sencillo de Karen Rod, una canción que habla del anhelo de editar los momentos de la vida que nos marcaron para escribir una historia nueva. Cuando editas una escena en el cine o la televisión, tienes la oportunidad de cambiar la escena que no encaja y a partir de ese momento elegir otra secuencia y contar algo distinto.

En cuanto a sonido, ‘Cambiar la escena’ es una balada indie romántica. Puedes escuchar un nostálgico piano protagonista y un hermoso solo de guitarra eléctrica que acompañan la voz cálida de Karen.

‘Cambiar la escena’ es pura melancolía hacia un amor que te marcó. Aunque sabes que no puedes viajar en el tiempo para regresar y hacer las cosas diferente, quieres reconciliarte con el sentimiento de pérdida. Y solo anhelas una coincidencia con esa persona para cerrar ese capítulo.

«Quiero que la gente sepa que en Colombia se hace buen rock indie en español, que no todos tenemos que sonar igual y que podemos posicionarnos como ya lo hizo Argentina, quien es un gran referente en este género. También quiero que la gente se arriesgue a innovar y escuchar algo que no suene 100% colombiano. Por eso incluí en la producción a un músico británico. Amo a mi país, he estado en muchos lugares y siempre regreso. Creo que la música debe ser el reflejo de lo que somos en un mundo globalizado. Ciudadanos del mundo. Podemos ser internacionales sin tener que meter un currulao o una champeta en donde no caza», enfatiza Karen Rod.

‘Cambiar la escena’ está acompañada de un lyric video cuyo concepto es coherente con la música y la personalidad de Karen Rod. Es un fondo etéreo azul con movimiento suave que asemeja la galaxia, la niebla en medio del mar o lo que perciba tu imaginación.

«‘Cambiar la escena’ la puedes escuchar de camino a casa en tu bici, en el carro o en tu casa en tu lista de reproducción favorita mientras trabajas o simplemente te despejas en el balcón. Pero si estás tratando de regresar con alguien a quien le rompiste el corazón o te lo rompió, es mejor que la escuches a solas», puntualiza la artista colombiana.

‘Cambiar la escena’ es la tercera canción del disco debut de siete tracks de Karen Rod titulado ‘Hechos de Tiempo’ que será lanzado en el mes de mayo. Es un trabajo de rock melancólico y ecléctico con guitarras y pianos muy bien logrados junto a sintetizadores y sonidos ambientales con la influencia etérea de la música electrónica. El álbum tendrá melodías y acordes minimalistas en su mayoría. El sonido de Karen Rod tiende a ser oscuro e intimista, pero también puede ser renovador y refrescante. En pocas palabras, será una producción con un sonido profundo, con cuerpo, frescura y atmósfera.

Para el primer semestre del año, Karen Rod planea una presentación íntima en Bogotá para lanzar el álbum. La artista trabaja fuertemente para participar en eventos distritales, bibliotecas y buscará conectar con el público de colegios y universidades en las principales ciudades del país.

«Quiero que mi música se sienta como un bálsamo, que puedas subirle todo el volumen en tus audífonos y te desconectes, que te sumerjas en la melodía y la letra. Que la puedas poner en tus estados de WhatsApp y la dediques sin que te de pena. Creo que las personas pueden darse la oportunidad de tener un viaje distinto al viaje al que están acostumbrados hoy con la música rápida. Mi música debe degustarse y entenderse, y eso requiere dedicarle intimidad y, sobre todo, tiempo. Mis expectativas son seguir haciendo canciones hasta que mi salud y creatividad me lo permita. Que mi música trascienda y no se quede en el hit del momento. Que una letra te movilice a cambiar de pensamiento o por lo menos a pensar algo que no habías pensado antes. Con eso me basta», concluye Karen Rod.

Sobre Karen Rod

Karen Rod es una cantante colombiana, con un estilo hipnotizante y seductor que toca las fibras emocionales con una voz cálida y melancólica. Es poeta y compositora de sus letras, a las que les imprime elementos de la naturaleza que mezcla con situaciones cotidianas que hablan del tiempo, las relaciones y las decisiones de la vida.

Karen Rod es una artista intuitiva que deja la piel en cada letra que escribe y en cada nota de sus canciones. Interpreta, compone, graba y participa activamente dentro de la producción en la dirección artística y arreglos. También es poeta, hace doblaje y escribe para otros artistas. Tiene un alma curiosa, le gusta descubrir cosas que despierten su imaginación, es amante de las conversaciones profundas, los buenos libros y la aventura. Hace ocho años lleva un estilo de vida seminómada y minimalista. En su filosofía de vida, la fe está en el centro, y alrededor el ser humano, la naturaleza y el arte.

La intención de su propuesta musical busca el retorno a las canciones intimistas e introspectivas en una era digital sobresaturada de beats carentes de calidad y profundidad que no proponen un diálogo interno. El amor es uno de los temas que abarca su álbum debut ‘Hechos de Tiempo’ desde todos sus ángulos: el soltar, el lanzarse a sentir y el amor por la naturaleza y la vida.

«Con mis canciones quiero enviar un mensaje de volver a ser humanos y de no temer ser quien somos. Sensibilizarnos con respecto a los demás y al mundo y replantearnos nuestras decisiones sobre el amor, el trabajo y nuestro estilo de vida. El elemento principal que mueve mi música es el tiempo, somos el reflejo de lo que hemos hecho con nuestro tiempo», menciona la artista con influencias de músicos como Luis Alberto Spinetta, Christina Rosenvinge, Sting, The xx, Hans Zimmer, Maná, Shakira y Juanes.

