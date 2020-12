Carlos Armas conquista corazones con su “Perfume”

El joven cantautor venezolano le da inicio formalmente a su carrera musical con “Perfume”, un tema escrito, mezclado y masterizado por él y que fue estrenado el pasado mes de noviembre en redes sociales y plataformas musicales.

Este sencillo promocional forma parte del álbum “Thoughts, Feelings, & Situations”, primera placa discográfica del artista, que pueden disfrutar completa siguiéndolo en Spotify como “Carlos Armas”.

Carlos Armas tiene 20 años y es oriundo de la ciudad de Maracay. Se inició en la música a los 8 años formando parte del coro del colegio y algunos años después comenzó a estudiar piano y guitarra. En su formación musical también está la participación en la fundación niños cantores de La Victoria, el teatro musical y sus estudios en Unearte. Actualmente estudia ingeniería en sonido y producción musical en la academia Audioplace en Caracas y tiene su propio estudio de grabación llamado “Armas Music Récords” (@armasmusicrecords).

Pueden conocer más de su carrera y todos sus temas musicales, siguiéndolo en redes como @carlosarmas en Instagram y “Carlos Armas” en Facebook y YouTube.

