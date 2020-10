Carlos Etchevers emprende nueva faceta en la industria musical

El empresario e influencer de origen chileno y criado en Venezuela desde temprana edad, Carlos Etchevers, decidió lanzarse próximamente a la palestra musical junto al cantautor venezolano Vicentt.

Etchevers quien además es CEO de la empresa Del Imperio Inc., iniciará con el concepto de covers desde la plataforma de YouTube, mientras se prepara para estrenar su primer sencillo.

De la mano con Vicentt, conocido por compartir tarima con grandes talentos venezolanos de la talla de Marko, George Harris, Rafael «Pollo» Brito, Honorio Torrealba, entre otros, lanzarán el primer cover de la canción «Mientes tan bien» del reconocido dúo de balada romántica, Sin Bandera.

Por su parte, Carlos Etchevers, asegura que esta será una nueva etapa en su carrera que vendrá de forma renovada, así mismo indicó que próximamente podrán disfrutar de un nuevo proyecto que llevará por nombre «Del Imperio TV» creado desde la ciudad de Miami, Florida, donde radica desde hace varios años.

Etchevers es una de las figuras más destacadas a nivel de influencia en las redes sociales, por la creación de contenido con artistas de gran trayectoria como el mencionado anteriormente Marko, Nangel Menez, el coreano-venezolano Maisong Lee, Richard Encanto, Isra y muchísimos más.

Pueden conocer sobre próximos proyectos de Carlos Etchevers a través de Instagram como @ carlos_etchevers, en Facebook Carlos Etchevers, así como en su página web oficial https://www.carlosetchevers.com. Además, seguir disfrutando del talento de José Vicen, nombre de pila de Vicentt, en Instagram como @vicenttmusic, que vendrá con su segunda producción musical en colaboración junto al compositor y productor recién nominado a los Latin Grammy 2020, Yasmil Marrufo.

