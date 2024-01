El Rey Carlos III de Inglaterra será operado de próstata.

A la familia real británica le preocupan los problemas de salud

La familia real británica ha recibido dos noticias preocupantes en los últimos días sobre la salud de dos de sus miembros más importantes.

El miércoles 17 de enero, el Palacio de Kensington anunció que la princesa de Gales, Kate Middleton, había sido sometida a una cirugía abdominal planificada. El comunicado no especificó la naturaleza de la cirugía, pero indicó que Kate Middleton se encontraba «bien» y que se esperaba que se recuperara completamente.

El mismo día, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III, de 75 años, sería hospitalizado la próxima semana para someterse a un procedimiento correctivo por un agrandamiento de la próstata. El comunicado señaló que la condición de Carlos III era benigna y que se esperaba que se recuperara por completo en unas pocas semanas.

Estos dos anuncios han provocado preocupación entre los británicos y los seguidores de la familia real. El agrandamiento de la próstata es una condición común en los hombres mayores, pero puede causar problemas con la micción, la erección y la función sexual.

El rey Carlos III ha tenido problemas de salud en el pasado. En 2022, fue sometido a una cirugía para extirpar un pólipo precanceroso en el colon. También ha sido hospitalizado por gastroenteritis y por una infección en el oído.

La salud de la familia real británica es un tema de gran interés público en el Reino Unido. La monarquía es una institución muy popular en el país, y los británicos se preocupan por el bienestar de sus miembros.

Los problemas de salud de Kate Middleton y el rey Carlos III son un recordatorio de que la monarquía británica no está exenta de los desafíos que enfrenta cualquier familia. Es probable que estos anuncios generen más atención sobre la salud de la familia real y la preparación de Carlos III para asumir el papel de rey.

A pesar de los problemas de salud de Kate Middleton y el rey Carlos III, la familia real británica sigue siendo una institución muy popular en el Reino Unido. Los británicos están acostumbrados a que la familia real se enfrente a desafíos y a que supere esas dificultades. Es probable que la familia real siga siendo una institución importante en el Reino Unido durante muchos años más.

