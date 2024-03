Galería ABRA presenta primera exposición individual del artista Jhonathan De Aguiar

El sábado 16 de marzo de 2024, a partir de las 10:00 a.m., la galería ABRA inaugurará en el [G9] del Centro de Arte Los Galpones, la exposición LA EMOCIÓN NECESARIA, primera individual del artista venezolano Jhonathan De Aguiar.

La muestra está conformada por dieciséis pinturas al óleo, sobre lienzo y sobre papel, realizadas entre 2021 y 2023, que en palabras del artista, “… son el resultado de un acercamiento al ser humano contemporáneo, que se debate constantemente entre el deber ser, en la vida necesaria y monótona, y lo que repentinamente nos aborda, reclamando un sentido a la existencia”.

Por su parte, la investigadora Rigel García señala en el texto de sala, que los personajes en las obras “…parecen estar suspendidos en un instante específico, extraídos del continuum; una especie de tiempo detenido en el que la acción en curso queda en suspenso y se disipa”.

Con trazos gestuales, definiendo algunas zonas más que otras en el cuadro, la pintura figurativa de De Aguiar presentadas en LA EMOCIÓN NECESARIA captura “experiencias universales” que “por ser de cada quien, terminan siendo espejo de todos”, según explica García.

La exposición de Jhonathan De Aguiar podrá ser visitada hasta el domingo 19 de mayo de 2024, en el galpón 9 del Centro de Arte Los Galpones, ubicado avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario es de martes a sábado de 10:00 am a 6:00 pm y los domingos de 10:00 am a 4:00 pm.

Jhonathan De Aguiar (Caracas, 1987)

Cuenta con una Licenciatura en Ingeniería de Producción de la Universidad Simón Bolívar, sin embargo, se formó como artista bajo la tutela de Randjel Spasic entre los años 2008 y 2012. En La emoción necesaria (Galería ABRA, 2024) presentará por primera vez su trabajo de manera individual luego de haber participado en colectivas tales como Colectiva (Galerie Saint-Gobain, Francia, 2020), Festival In Situ (Eglise de Bazancourt, Francia, 2020), Apóstrofe (Galería ABRA, Venezuela, 2017), Se cayó el sistema (Universidad Central de Venezuela, 2013) y Homenaje a Francisco Massiani (Muza Art el Hatillo, Venezuela, 2012). Actualmente, reside en Madrid, España.

