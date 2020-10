Chadi y Fadi invitan al «Poker Party»

Luego del éxito «1, 2, 3» lanzado en el mes de septiembre que ya cuenta con más de 350 mil reproducciones en YouTube, los gemelos venezolanos Chadi y Fadi se reinventan con su nuevo single «Poker Party».

Con el ritmo urbano que les caracteriza, «Poker Party» es un tema para alegrar al público bajo el sello discográfico Patron Music del representante panameño Christian Maldonado mejor conocido como «Tonelada», quienes están a cargo de todas sus producciones.

«Poker Party» fue escrita por los mismos Chadi y Fadi junto a Carlos Paolo Torrejon «Sirboss», quien además comparte la producción del tema. Además, tiene un audiovisual realizado por el director Gaspar Gough con locaciones desde Panamá y ya cuenta con más de 45 mil visualizaciones con tan solo pocos días de su estreno.

El mencionado videoclip relata la historia de invitar a chicas a una fiesta entre cartas de póker y locuras que ocurren en ese momento.

Chadi y Fadi son el dúo con raíces venezolanas y árabes que vienen con una propuesta musical diferente para activar las fiestas o reuniones de forma innovadora.

Con su eslogan «Los que rompen el party» Chadi y Fadi son la nueva apuesta del género urbano y seguirán trabajando para expandir su talento internacionalmente.

Pueden seguirlos a través de sus redes sociales como @chadixfadi en Instagram, en su canal de YouTube como Chadi x Fadi, así como en su fanpage de Facebook: Chadi x Fadi.

Chadi y Fadi invitan al «Poker Party» was last modified: by

En : Notas de Prensa