Charlie Maldonado nos invita a bailar con “Señora Rumba”

(Santo Domingo, R.D. 8 de septiembre 2023).- El salsero puertorriqueño Charlie Maldonado, conocido por su voz potente y su estilo único, nos presenta su nuevo sencillo “Señora Rumba”, una canción que rinde homenaje a la rumba como expresión musical y cultural.

“Señora Rumba” es un tema que con su letra hace una invitación y un llamado a introducirse en la rumba de manera pachanguera y sandunguera. En ocasiones la temática te lleva a personificar a la rumba como la propia dama que figura en el vídeo mostrando sus encantos y su sabor al bailar.

El tema fue arreglado por el talentoso pianista y cantante Carlos García y compuesto por el reconocido Eduardo Zayas, quienes lograron crear una salsa dura con un toque moderno y elegante. La producción musical estuvo a cargo de Carlos García, quienes contaron con la participación de excelentes músicos como Jorge Rivera, Savier Diaz, Juan Duclerc, Sammy Vélez, entre otros.

Cabe destacar, Charlie Maldonado es uno de los exponentes más destacados de la salsa actual y lleva más de 30 años en la música y ha tenido la oportunidad de trabajar en diversas agrupaciones como Orquesta Sabor Antillano, Orquesta La Preferida, Elliott Night Big Band y la emblemática Orquesta La Selecta de Raphy Leavitt. Su trayectoria lo ha llevado a presentarse en escenarios nacionales e internacionales, compartiendo con grandes figuras de la salsa.

“Señora Rumba” ya está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede ver en el canal de YouTube de Charlie Maldonado. No te pierdas esta nueva propuesta musical que te hará mover el cuerpo al ritmo de la salsa: