China aprueba el uso de Avigan de Fujifilm cómo cura para el COVID-19

El gobierno de chino aprueba el uso de un antigripal que dio resultados en la lucha contra el Coronavirus, ha decidido oficialmente utilizar el medicamento contra la influenza Avigan desarrollado en Japón para tratar a las personas infectadas con el nuevo coronavirus.

Zhang Xinmin, director del Centro Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología, dijo el martes en una conferencia de prensa en Beijing que el medicamento fue encontrado efectivo en ensayos clínicos por dos organizaciones médicas en el país.

El director dijo que las pruebas se realizaron en las ciudades de Wuhan y Shenzhen e involucraron a 240 pacientes y 80 pacientes respectivamente.

Dijo que las pruebas en Wuhan encontraron que tomó un promedio de 2.5 días para que la temperatura de quienes recibieron Avigan volviera a la normalidad. Tomó 4.2 días para aquellos que no recibieron la droga.

Agregó que los pacientes que recibieron el medicamento pudieron deshacerse de la tos en un promedio de 4.57 días, en comparación con 5.98 días para aquellos que no lo recibieron. Agregó que la medicina no tuvo efectos secundarios obvios.

En pruebas en Shenzhen, el director dijo que aquellos a quienes se les dio el medicamento después de dar positivo por el virus se volvieron negativos después de una mediana de cuatro días, mientras que tomó una mediana de 11 días para aquellos sin el medicamento.

El ensayo también encontró que las fotos de rayos X confirmaron mejoras en las condiciones pulmonares en aproximadamente el 91 por ciento de los pacientes que recibieron el medicamento. El número se situó en el 62 por ciento para aquellos a quienes no se les dio.

Sobre el Medicamento:

Favipiravir es el principio activo del Aviga, este, también conocido como T-705, es una sustancia química que se emplea experimentalmente como medicamento antivírico contra diferentes tipos de virus ARN. Es un derivado de la pirizinamida que se ha mostrado activo contra el virus de la influenza, el virus de la fiebre amarilla, el virus del Nilo Occidental y otros flavivirus, arenavirus, bunyavirus y alphavirus. ​ Se ha empleado experimentalmente para tratar la infección por el virus Ebola en humanos, tras mostrarse eficaz en un estudio con ratones de laboratorio.

Fuente. NHK (Japan Broadcasting Corporation)

