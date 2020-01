China no se da abasto para atender a los muertos del Coronavirus. Mientras se viraliza la foto del cadáver de un hombre a pocos metros de un hospital chino, también se pudieron ver fotos de personal médico y de enfermeras desplomados por el cansancio debido al trabajo en exceso que han tenido en medio de la emergencia sanitaria internacional decretada por la OMS.

La víctima murió a pocos metros de uno de los hospitales reservados al tratamiento de personas afectadas por la epidemia.

El hombre, de unos 60 años, llevaba en la cara una mascarilla de protección blanca. Vestido de negro, yacía boca arriba, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo.

No se puede establecer relación alguna entre su fallecimiento y el nuevo coronavirus que ya dejó 213 muertos en China, la inmensa mayoría de ellos en Wuhan o su región.

Pero la cuarentena impuesta en Wuhan la semana pasada y la prohibición de circular en automóvil han vaciado sus calles, y ello explica el relativo anonimato en el que esta persona falleció.

El hombre murió a algunas decenas de metros del Hospital número 6 de Wuhan, uno de los principales centros médicos reservados al tratamiento de personas afectadas por el virus.

