CHIPI CHACÓN ESTRENA SIMULTÁNEAMENTE DOS PRODUCCIONES DISCOGRÁFICAS

Chipi Chacón sigue sorprendiendo a las más diversas audiencias, esta vez con el lanzamiento simultaneo de dos discos: Past y Present.

El trompetista, arreglista y cantautor venezolano, -nominado el año pasado a los Latin Grammy en una de las categorías más importantes: Mejor Nuevo Artista-, resume en dos producciones discográficas las influencias que dan forma a su original propuesta artística, que navega fluidamente entre lo clásico y lo contemporáneo y que, como el mismo afirma, cumple los designios de la música: cruzar fronteras y unir con su energía a todo el que llegue.

Acerca de Past, explica que representa sus vivencias más profundas en el mundo de la música académica y el jazz.

“Poder fusionar las composiciones de Albinoni, Bach, Beethoven, Schubert, Wagner y Tchaikovsky, seis de los más grandes compositores clásicos de la historia, es un compromiso pero a su vez una alegría. Sin duda, tiene mucho de mi infancia, que siempre estuvo ligada a la música gracias a mis padres y por supuesto, a la formación que recibí como músico y persona dentro del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, increíble proyecto de educación musical fundado y desarrollado por mi mayor maestro y mentor, José Antonio Abreu”.

Grabado entre Caracas y Bogotá, con maravillosos instrumentistas venezolanos y colombianos que participan en la orquesta sinfónica y en la base rítmica, Past tiene como invitados especiales al trompetista Sidmar Vieira y al saxofonista Ademir Junior, dos grandes músicos brasileros.

Balada pop, bolero, bossa nova, merengue caraqueño y jazz waltz son algunos de los ritmos que dan vida a Present, experimento musical en el que la talentosa cantante mexicana Fer Casillas y el gran Chabuco de Colombia tienen participación como invitados.

En palabras de Chacón, esta producción “define en seis tracks lo que he estado haciendo en este momento tan bonito de mi carrera: cantar mis canciones y tocar la trompeta, con una variante, y es que decidí incursionar en la tradición de mi país y, para ello, incluí dos canciones versionadas muy a mi estilo, pero siempre respetando la raíz de la increíble música venezolana”.

En ambos proyectos tiene un rol determinante su padre, el bajista, compositor y arreglista Gerardo Chacón, quien logró darles la forma correcta a través de sus arreglos para ser grabados en formato sinfónico. También destaca la contribución de los ganadores del Grammy Latino, los ingenieros de audio Jean Sánchez, en la grabación y edición, y Germán Landaeta, en la mezcla y masterización.

Multilingüe

Chipi Chacón posee una notable influencia del jazz y de los ritmos afrocaribeños, entre otros estilos y géneros que aborda con impresionante versatilidad.

Integrante durante más de una década de la reconocida Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel; como trompetista ha editado dos producciones discográficas: My Favorite Standards, lanzada al mercado en 2013, donde interpreta temas emblemáticos de compositores como Gerry Mulligan, Clifford Brown, Herbie Hancock, Freddie Hubbard y Kenny Dorhan, entre otros compositores.

El segundo, Melodies for the Soul, un trabajo muy aplaudido por público y crítica presentado en 2015, lo llevó a recibir seis nominaciones a los premios Pepsi de la Música Venezolana, siendo ganador de tres galardones en las categorías Artista Clásico del Año, Artista de Jazz del Año y Disco de Jazz del Año. En 2016 compitió en cuatro categorías y en 2018 destacó con dos nominaciones.

En febrero de 2019 dio un nuevo paso en su ascendente carrera internacional con el lanzamiento de Transparente, disco que marca su debut como cantautor y que compila la secuencia de temas dedicados al amor que el músico ha venido presentando en diversas plataformas sociales desde el año 2015. La aceptación de este trabajo discográfico le abrió el camino a la nominación como Mejor Nuevo Artista.

Perteneciente al exclusivo grupo de “Artistas Schagerl”, afamada marca austriaca de instrumentos de metal, que patrocina a los más relevantes y veteranos trompetistas a nivel global, siendo no solo es el más joven de este selecto grupo, sino el primer latinoamericano; en 2017 fija residencia en Bogotá, donde ha acompañado y compartido escena con grandes artistas de ese país, como Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Yuri Buenaventura o Edy Martínez, leyenda vida de la música latina, por solo mencionar algunos.

Desde allí ha emprendido dos temporadas de su exitoso Bilingüe Tour, gira de clases magistrales y conciertos que lo ha llevado a las principales ciudades de Colombia: Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Bucaramanga, Popayán y Bogotá, así como a Guatemala, Perú, México, Francia, Austria, España e Italia.

Sus dos nuevas producciones, Past y Present, ya están disponibles en Pandora, ITunes, Spotify, Google Play, Amazon, Deezer y Tidal, distribuidas por el sello estadounidense EBD Records.

