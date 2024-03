Choco Orta presenta nuevo sencillo «Te Reclamo Hermana» Feat. Eva Ayllón

Choco Orta y Eva Ayllón fusionan identidades, sentimientos y calidad interpretativa en significativa pieza musical. Cantautoras afrodescendientes ambas: afroboricua, La Reina del Sabor; afroperuana, La Reina del Landó.

Exponentes consumadas y multifacéticas (componen, cantan y bailan) de los ritmos que sus ancestros llegaron a sus patrias, abrazadas hoy en este canto que se hace denuncia, que visibiliza y sensibiliza a la vez, pero que aspira a convertirse en un llamado a la unidad y en bálsamo para la herida que, tras 500 años, no cicatriza y aún duele.

“Te Reclamo Hermana” es la madurada idea que desarrolla Choco Orta tras su viaje a Senegal para grabar un videoclip para uno de los temas de su vasta discografía. Su conmovida Musa es impactada cuando visita la Isla de Gorea (Good Rade) en Dakar, Senegal, donde a lo largo de tres siglos funcionaron 28 casas de esclavos en las que sometían a cautiverio a hombres y mujeres de diversos lugares del África Occidental, quienes era finalmente enviados(as) en hacinadas embarcaciones con destino a Estados Unidos, la Región del Caribe, Brasil y Perú.

Los vejámenes que padecen dos hermanas separadas y enviadas a Puerto Rico, una, y a Perú, la otra, son el hilo conductor que vertebra los diferentes versos que cobran vida en las destacadas voces de Choco Orta y su invitada, Eva Ayllón. Primera y esperada colaboración entre estas talentosas artistas, a la que se suma el apoyo del ingenioso músico peruano Renzo Dalí en el arreglo. Dos países hermanos dueños de una riqueza histórica, cultural y musical de acentuado heredad proveniente del Continente Madre, que hoy se entrelazan en esta obra musical de relevancia universal, que apunta a generar conciencia con el tratamiento de las experiencias de las comunidades afrodescendientes.

