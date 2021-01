NOTA DE PRENSA

EL influencer y youtuber Chris Riquez inicia su 2021 por todo lo alto, luego de estar un poco ausente en las plataformas digitales regreso con nuevos planes y nuevo contenido para sus seguidores dejando a más de uno con la boca abierta, aunque hasta la fecha se desconoce una fuente cercana al criollo revelo que viene con todo está por llegar al medio millón de seguidores en la red social de Instagram.

Aunque el mundo enfrenta una pandemia, este venezolano se mantiene comprometido con sus internautas se espera que en unos meses este realizando una gira a unos países de América latina para mostrar su talento en diferentes continentes, para el mes de febrero se espera que anuncie una sorpresa.

En una entrevista dijo “Los creadores de contenidos tenemos un compromiso, el material que se crea debe ser educativo con un fin para llevar un mensaje a la sociedad, desde mis redes sociales vengo con nuevos planes que aún no puedo revelar, espero que le guste”.

Una importante organización de premios en el país de las arepas, se espera que reconozca su trabajo, por todo lo que viene realizando y el mensaje que quiere llevar a través de las plataformas 2.0.

Chris Riquez viene con nuevos proyectos was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa