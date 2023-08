A finales de Agosto:

Ciclo de sonatas para piano y violonchelo de Beethoven llega a la Quinta de Anauco

Con la participación especial del maestro Arnaldo Pizzolante

Nota de prensa

La Quinta de Anauco será el escenario de un nuevo ciclo de conciertos de cámara, que abarcará las cinco sonatas para piano y violonchelo de Ludwig Van Beethoven, incluyendo el trío N.º4 para piano, violín y violonchelo. Los conciertos se realizarán los días 20 y 27 del mes de agosto a las 11:00 am, contando con la participación del maestro Arnaldo Pizzolante en el piano y los violonchelistas Betzabeth Vicent, Joanmary Montes, Daniela Navas, Juan Manuel Trujillo, Renato Moscott y la violinista Gabriela Madera.

Las sonatas guiarán al espectador a través de varios periodos de composición de Beethoven, encontrando buenas referencias de cada una de las tres épocas en las que de manera convencional se divide su obra, iniciando el domingo 20 de agosto con la primera sonata en fa mayor y la segunda sonata en sol menor, ambas pertenecientes al Op.5 compuestas en el año 1796, junto con la cuarta sonata en do mayor Op.102 n.1 compuesta en 1815.

A pesar de que las cinco sonatas para violonchelo son menos numerosas que las de violín, muestran de manera progresiva la evolución del compositor, ya que abarcan un periodo más amplio en su carrera, exponiendo la unificación del diálogo entre violonchelo y piano con total independencia, junto con la búsqueda de la igualdad protagónica entre ambas partes.

En la segunda parte del ciclo, para el domingo 27 de agosto, se incluirá el trío N.ª4 para piano, violín y violonchelo en si bemol mayor Op.11, una obra compuesta entre 1797 y 1798, y que también suele ejecutarse con el clarinete en lugar del violín. Seguidamente, interpretarán la quinta sonata en re mayor Op.102 n.2 compuesta en el año 1815, cerrando el concierto con la tercera sonata en la mayor Op.69, esbozada en el año 1807 y culminada en 1808.

Las sonatas a dúo de L. V. Beethoven forman parte importante del repertorio para violonchelo en todo el mundo, de esta forma nace para la historia de la música de cámara el inicio de un diálogo importante entre ambos instrumentos.

Los violonchelistas intérpretes son miembros de la Cátedra de Música de Cámara de la Fundación MMG en la Escuela Mozarteum, además forman parte de las principales orquestas de Caracas, la Orquesta Sinfónica de Venezuela (OSV), la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho (OSGMA) y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas (OSMC), egresados del Conservatorio de Música Simón Bolívar (CMSB) y de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE).