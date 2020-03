Científicos australianos descubren cómo el sistema inmunológico combate el COVID-19. Un grupo de científicos australianos ha descubierto cómo el sistema inmunológico combate el COVID-19, una información que podría resultar de vital importancia en la carrera para hallar una vacuna contra el nuevo coronavirus, cuya pandemia ya se ha extendido a 162 países.

En un artículo publicado este martes 17 de marzo, en la revista científica Nature Medicine, un equipo de investigadores del Instituto de Infección e Inmunidad Peter Doherty, de la Universidad de Melbourne, afirma que la reacción del sistema inmunológico contra el COVID-19 es similar a la que tiene contra la gripe.

«Nuestro estudio proporciona contribuciones novedosas al conocimiento de la amplitud y la cinética de las respuestas del sistema inmunológico durante un caso no-severo de COVID-19», se afirma en el documento.

Los científicos estudiaron muestras de sangre de una paciente infectada con el coronavirus de 47 años que había viajado de la ciudad china desde Wuhan, origen de la pandemia, a Australia, que no presentaba patologías previas y que fue puesta en aislamiento, donde logró vencer la enfermedad 13 días después de haberla contraído.

Puesto que el nuevo coronavirus ha hecho su aparición recientemente, los expertos aún tienen poca información sobre su comportamiento y cómo el cuerpo humano reacciona ante él, pero el descubrimiento del equipo australiano podría servir para facilitar enormemente cómo combatirlo.

«Esta información nos permitirá evaluar a cualquier candidato a ser vacunado, ya que en un mundo ideal la vacuna debería imitar la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo», señaló Katherine Kedzierska, jefa del equipo de investigación, al medio local australiano ABC.

Kedzierska agregó que las células que han visto «surgir» justo antes de la recuperación de la paciente son las mismas que combaten la gripe.

