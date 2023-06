Yukpas intentan tomar el Puente de Maracaibo de nuevo, chóferes no se la calan y les rompe el 4to bloqueo

Un grupo de yukpas bloqueó la noche del miércoles la entrada al puente Rafael Urdaneta, en el cuarto bloqueo del grupo en lo que va de mes. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tomaron el control de la situación a las pocas horas y desmantelaron las estacas.

“Después de unas horas, el puente cerrado reanudará sus operaciones completamente normales el 15 de junio. Agentes de la PNB lograron sacar a Yukpa y la tarjeta fue restituida (6:58 a.m.)”, informó el periodista Jhorman Cruz a través de su cuenta de Twitter.

Los indígenas llegarán a Pont sur le Lac pasadas las 23 horas, bloqueando el paso hacia la Maracaibo-Costa Oriental del Lago al colocar sus vehículos en medio de la calzada. Sin embargo, los agentes de la PNB están al tanto de la situación y están monitoreando el viaducto.

“Los Yukpa vuelven a bloquear el puente sobre el lago de Maracaibo. A esta hora de la noche (11:30 am), del 14 de junio, se cavó una nueva estaca de la PNB en el Puente antes de que llegaran los indígenas”, escribió el periodista en Twitter.

Hasta ahora, la entrada al «Coloso» permanece abierta y el tráfico es normal. Sin embargo, no está claro si el grupo Yukpa abandonó las inmediaciones del viaducto o permaneció en las inmediaciones. El evento tuvo lugar el mismo día de las elecciones a la Asamblea Nacional (AN) 2020 en las que se discutió el proyecto de agenda de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, para evaluar la situación actual del pueblo Yukpa.

Según la agenda, durante la sesión ordinaria número 17 se tratará “información sobre la situación actual del pueblo originario Yukpa de la Sierra de Perijá en el Zulia”.

Con información de medios locales

CONFIRMADO Yukpas vuelven a trancar el puente sobre el lago de Maracaibo A esta hora de la noche (11:30 p.m.), este 14 de junio, un nuevo piquete de la PNB se atrincheró en el puente ante la llegada de los indígenas. pic.twitter.com/2jeaFiAiaj — Jhorman Cruz (@Jhormancruz1) June 15, 2023

