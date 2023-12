Colectivo Sonoro presenta las 50 canciones colombianas alternativas de 2023

El medio de comunicación musical independiente de Colombia hizo público su habitual listado de fin de año. ¡Conócelo y compártelo!

Colectivo Sonoro es un medio de comunicación colombiano independiente, cuyo propósito es crear cultura a través de la música alternativa. Periodismo, fotografía y diseño se juntan en este espacio que durante más de cinco años se ha encargado de presentar contenidos con un lenguaje fresco, innovador y directo.

La música hizo trabajar juntos a sus fundadores y los llevó a que se convirtieran en amigos. Marcela Giraldo, Julián Cabrera, Jhon Paz y Diego Báez, cada uno desde su experiencia y manera de percibir los sonidos, plasma sus sensaciones de conciertos, festivales, entrevistas con artistas y otros cubrimientos a través de múltiples recursos digitales.

Ellos están convencidos, de que la música une a los corazones, por eso siempre tienen las puertas abiertas para colaboradores musicales en Colombia y fuera de ella.

Las 20 de, Qué Video, Playlist temáticos, Canción por canción, Videos colombianos y latinoamericanos, Ciudades en canciones, Bandas sonoras de artistas, Fotógrafos y sus mejores fotos de conciertos, coberturas especiales, infografías, ilustraciones, reportajes fotográficos, reseñas, listados, efemérides, frases de canciones, encuestas, crónicas y podcast son algunos de los recursos y secciones que el Colectivo Sonoro utiliza para contar historias musicales.

Recuento del Año:

Para despedir el año, Colectivo Sonoro presenta su habitual e infaltable listado de los ’50 cañonazos colombianos alternativos’ en donde hacen un balance por las más destacadas e importantes canciones que se publicaron durante el 2023 en la escena musical emergente colombiana, canciones que sin importar el número de vistas o reproducciones fueron de gran importancia, en el concepto de Colectivo Sonoro, para construir el mapa musical alternativo de este 2023 en Colombia.

Conoce el listado completo a continuación

Margarita Siempre Viva – Fractal

Nasa Histoires – Bugambilia

AlcolirykoZ – Medellificación

Duplat – Nadie lo diría

Mojiganga – Besos y cerveza

Kei Linch ft La Farmakos – Hijas de barrio

Armenia ft Volcán – Otro lugar

La Muchacha & El propio junte – El ofendío

Edson Velandia – Venezuela

Esteman – Reina Leona

ALI A.K.A. MIND – So Sad

Oh’laville – Isla

Aterciopelados ft Rubén Albarrán de Café Tacvba – Mujer Gala

Nemegata – Ni con palo ni con bala

Mástil – Al abordaje

Volcán – La Ciencia de los Sueños

Lika Nova – Dame una señal

Puerto Candelaria ft Machita y Delfina Dib – Todo Sale Mal

Monsieur Periné – Prométeme

Bonus Trak ft Lelo Popcorn – Crystal

Systema Solar ft Aterciopelados – En Los Huesos

El Kalvo – Protagonista estelar

Juan Pablo Vega & Ximena Sariñana

Nanpa Básico, Nach, ZPU, Soma – Desde El Fondo

Nicolás y Los Fumadores ft. Paula Pera – Antes de los 30

Elsa y Elmar & Conociendo Rusia – Pelo suelto

Nicolaifella – Lío

Lucio Feuillet & Briela Ojeda – Avisarás

La Tifa – Si tú quieres

Revólver Plateado – Ayer fuimos diablos

La Etnnia – Inmortal

Junior Zamora, Claruz, Floyd – Curvas

Diamante Eléctrico ft. Leonel García – Pérdida Total

Los Rolling Ruanas y Kei Linch – No nos vamos a callar

Doctor Krápula & Los Toreros Muertos – Soy Un Animal

DeGlorian – Ciudad Azul

Dawer x Damper – Cae Cae

Skampida & Skaparapid – Un canto a la memoria

Penyair – Cuando ya esté muerto

La Doble A – Sal con sal

Aliette G – ¡Y qué!

Rap Bang Club – Dream Team

Jaison Neutra y Santiago Cruz – El peso

Alto Grado – Los dos

Blast55 – Corbata

Javier Alerta – Esto es amor

Epidemia Rapcore – Voy pa’ lante

Federico Gómez – Color

Santy Clap y Laura en el Aire – Piñacolá

Falquez – Severed Sun