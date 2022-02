Colombia insiste en negar acuerdo con EEUU para recibir venezolanos deportados pero igual los reciben.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, negó este martes 1 de febrero en entrevista concedida a BluRadio que su país tenga firmado con EEUU un convenio que avale la deportación de migrantes venezolanos, aunque sí indicó que le fue planteada que algunos de nuestros nacionales que entraron irregularmente a Estados Unidos, puedan ser devueltos.

«No es cierto que yo haya firmado un acuerdo con Estados Unidos para traer 6.000 venezolanos deportados. Estados Unidos nos han planteado la posibilidad de que algunos venezolanos, que han llegado con colombianos, de manera irregular, los vayan a deportar. Si son colombianos, depórtelos, si son venezolanos, que hacen parte del Estatuto de Protección Temporal, y ya no quieren vivir en Colombia, pues lo analizaremos», explicó.

Ramírez subrayó que se analizará en detalle y de forma individual cada expediente de venezolanos que lleguen a Colombia producto de una deportación y aclaró que no aceptarán que uno de nuestros nacionales, que estén amparados en el Estatuto Temporal de Protección, se van a otros países y delinquen en esas naciones.

«Si están bajo el estatuto de protección pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país», aseveró la vicepresidenta.

